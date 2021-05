TV namigi: Dan Evrope, Ritem norosti in Kong: Otok lobanj

Nedelja, 9. maja



Tudi letos slavimo Dan Evrope z enourno zabavno oddajo, ki nam bo sproščeno in iz zornega kota Mojce Mavec približala evropsko prestolnico, njene prebivalce in načrte za bodočnost, ter z zanimivimi studijskimi glasbenimi nastopi predstavila evropske filmske skladbe v drugačni preobleki Matije Krečiča.Skladbe bodo izvajala znana slovenska glasbena imena, kot so Matevž Šalehar - Hamo, Lara Love, JAMirko, Aleksandra Ilijevski, Ana Bezjak, Aco Biščević, Metod Banko, Neža Vasle, Momento Cigano in Simfonični orkester RTV Slovenija. Program povezuje Bernarda Žarn.Andrew Neiman je ambiciozen jazzovski bobnar. Preganja ga očetova spodletela pisateljska kariera, zato še toliko bolj hrepeni po uspehu. Terence Fletcher, vaditelj, ki je znan tako po svojem talentu kot po svojih srhljivim metodah, vodi najboljši jazzovski ansambel na šoli. Fletcher odkrije Andrewa in ga premesti v svojo skupino.Intenziven, navdihujoč in odlično odigran film je bil Chazellova vstopnica v prvo ligo režiserjev, J.K. Simmonsu je prinesel oskarja. Milesu Tellerju pa celo serijo glavnih vlog.Raznolika ekipa znanstvenikov, vojakov in pustolovcev se poda na raziskovalno odpravo na še neraziskan otok v Tihem oceanu. Skupina vstopi v območje, ki mu vlada mogočni Kong, in s tem sproži neizprosno bitko med človekom in naravo. Raziskovalna misija se kmalu spremeni v boj za preživetje, saj na otoku bivajo številne nepoznane in krvoločne živalske vrste.Dovolj vizualno privlačen film, dobro odigran in s hitrim tempom, da se ne kritiki ne gledalci niso zmrdovali, a do ikoničnosti izvirnika mu manjka kar precej.