TV namigi: De Gaulle, V iskanju pravice in Mare iz Easttowna

Ponedeljek, 19. aprila



De Gaulle: TV SLO 2 ob 20.55





V iskanju pravice: Planet TV ob 20.45

V iskanju pravice Foto Planet Tv

Mare iz Easttowna: HBO ob 4.00 in 21.00

Mare iz Easttowna Foto HBO

Lani novembra je minilo petdeset let od smrti Charlesa de Gaulla, francoskega generala, politika in državnika, ki se je rodil 22. novembra 1890. Film prikazuje krajše obdobje, ki velja za najpomembnejše v njegovem političnem delovanju.Maja 1940 je De Gaulle poveljeval francoskemu tankovskemu bataljonu, ki naj bi zaustavil napredovanje Nemcev, a se je bil prisiljen umakniti. De Gaulle se je pridružil vladi v Parizu in bil 6. maja povišan v generala. Tri dni zatem se je v Londonu srečal s Churchillom. Medtem so njegova žena in otroci ostali na SV Francije. 14. junija 1940 so nemške enote brez boja zasedle Pariz ...V nemški kriminalistični seriji posebna preiskovalna enota berlinskega kriminalističnega urada odpira in preiskuje stare primere na podlagi novih dokazov.Najstnik Gerd Zarske je izginil v Berlin med svetovnim prvenstvom, ki se je leta 1990 odvijalo v Nemčiji. Četrt stoletja kasneje njegovo pohabljeno truplo identificira čisto nova ekipa forenzikov pod vodstvom komisarja Mirka Kieferja. Kmalu na dan pridejo še druge podrobnosti, in sicer da je bil fant gej, kar v njegovi okolici, obsedeni z nogometom in mačizmom, ni bilo dobro sprejeto ...Serija spremlja Mare Sheehan, detektivko iz mesteca v Pensilvaniji. Mare preiskuje umor, medtem ko se njeno osebno življenje postopoma sesuva v prah.Zgodba razkriva temačno plat tesno povezane podeželske skupnosti in preučuje, kako družinske tragedije iz preteklosti opredeljujejo našo sedanjost.