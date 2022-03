TV namigi: Dežela La La, Fantomska nit in Vojna v Jemnu

Nedelja, 13. marca

Dežela La La: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

La La Land. Koprod., 2016. Režija: Damien Chazelle. Igrajo: Ryan Gosling, Emma Stone, Amiée Conn, Terry Walters, Thom Shelton. Muzikal 150 min.

Damien Chazelle, režiser nagrajene glasbene drame Ritem norosti, predstavlja nepozabno plesno-glasbeno romantično zgodbo, nagrajeno s šestimi oskarji.

Mlada igralka Mia se nikakor ne more prebiti preko avdicij, nadarjeni pianist Sebastian pa prav na božič dobi odpoved. Srečno naključje združi njuni usodi, kljub številnim razočaranjem pa sledita svojim sanjam, saj jima čarovnija ljubezni razkrije in tlakuje pot v nepredstavljive višave novih čustvenih doživetij in življenjskih spoznanj.

Fantomska nit: TV SLO 2 ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Phantom Thread. ZDA, 2017. Režija: Paul Thomas Anderson. Igrajo: Vicky Krieps, Daniel Day-Lewis, Lesley Manville. Drama. 130 min.

Mirno lahko trdimo, da je vsak film Paula Thomasa Andersona umetnina, dodelana do najmanjšega detajla. Tudi nocojšnji film ne zanika te trditve. Gre sicer za Andersonov najbolj intimen, umirjen projekt. Film je bil leta 2018 nagrajen z oskarjem za najboljšo kostumografijo.

Reynolds Woodcock je ugleden modni oblikovalec, ki skupaj s sestro Cyril vodi modno hišo, v kateri se oblači londonska aristokracija. Ženske prihajajo in odhajajo iz Reynoldsovega življenja – zapriseženemu samcu dajejo navdih in prijetno družbo. Vse dokler mu poti ne prekriža mlada in odločna Alma ...

Zakulisje vojne v Jemnu: TV SLO 1 ob 22.30

Yemen's Dirty War. Fr., 2021. Režija: Guillaume Dasquié, Nicolas Jaillard. Dok. film. 70 min.

Zakulisje vojne v Jemnu Foto Tv Slo

Krvavi konflikt v Jemnu že leta poganjajo verska nasprotovanja in različni gospodarski interesi – tam so namreč zajetne zaloge nafte.

Avtorji oddaje obiščejo Sano, ki velja za enega najbolj nedostopnih krajev na svetu, in poročajo o grozljivih razmerah na severozahodu države, ki je pod nadzorom uporniških Hutijev. Savdska Arabija in Združeni arabski emirati vidijo v Hutijih grožnjo vahabizmu, zato območja na severu redno bombardirajo. V napadih je umrlo že več kot 230.000 ljudi, zaradi hude lakote pa smrt preti kar 400.000 otrokom.