TV namigi: Django brez okovov, Gori, gospodična in Ti lahko

Petek, 22. julija

Django brez okovov: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Django Unchained. ZDA, 2012. Režija: Quentin Tarantino. Igrajo: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson. Drama. 195 min.

V Neslavnih barabah je Tarantino svojo agresijo usmeril proti nacistom, tokrat pa je opravil s krvoločnimi sužnjelastniki. V hommageu špageti vesternom je v svoji maniri ultranasilja, humorja in enovrstičnic enkrat za vselej razbil podobo idiličnega lastnika plantaže vrste V vrtincu.

Teksas, 1858. Nekdanji zobozdravnik, zdaj pa lovec na glave King Schultz na dražbi kupi sužnja Djanga, a ker ne verjame v suženjstvo, Djanga osvobodi in ta postane partner v njegovem poslu. Med drugim skušata najti Djangovo ženo Broomhildo.

Gori, gospodična: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Hori, ma panenko. Češka/Ita., 1967. Režija: Miloš Forman. Igrajo: Jan Vostrcil, Josef Sebánek, Josef Valnoha, Frantisek Debelka, Josef Kolb. Kom. 75 min.

Gori, gospodična Foto Tv Slo

V majhnem kraju se gasilsko društvo pripravlja na veselico, na kateri bodo nagradili dolgoletnega predsednika, vendar nič ne gre po načrtih. Ko se zabava začne, v vasi zagori, a gasilci pridejo prepozno. V topli in prikupni zgodbi, kjer mrgoli vaških posebnežev, Forman do svojih junakov ni ciničen, ampak jih duhovito prikaže kot »žrtve« človeške narave.

Četudi to ne poskuša biti, film deluje kot alegorija Češkoslovaške, kar je zmotilo komunistični režim, tako da ga je celo prepovedal.

Pero Lovšin – Ti lahko: TV SLO 2 ob 23.00

Slo., 2018. Režija: Jani Sever. Dok. film. 90 min.

Pero Lovšin velja za prvo punk zvezdo nekdanje vzhodne Evrope. Časovna dimenzija filma sega vse od Perovega uporniškega anarhizma prek osamosvajanja Slovenije in demonstracij na Kongresnem trgu v Ljubljani do evropskega nogometnega prvenstva leta 2000 v Amsterdamu.

Kamera ga spremlja med nastopi v malih slovenskih mestih, s Pankrti na Dunaju in na velikem odru Cankarjevega doma. Tu so rajanja na rojstnodnevnih zabavah in ustvarjanje zadnje plošče Območje medveda. Perovo pregovorno zabavljaštvo in šarmerstvo sta tako v prvem planu, zvezda filma pa je ob protagonistu njegova žena Darja, ki z nekaj besedami izlušči bistvo Petra Lovšina.