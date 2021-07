TV namigi: Do zadnjega diha, Sanjska mašina in Izpad

Nedelja, 18. julija

Do zadnjega diha: Planet TV ob 19.55

Sanjska mašina: TV SLO 1 ob 22.05

Misija: Nemogoče – Izpad: POP TV ob 20.00

Biografska drama pripoveduje zgodbo o Robinu Cavendishu, enemu najdlje živečih obolelih za otroško paralizo v Veliki Britaniji, in njegovi neomajni ženi Diani.V Keniji leta 1958 Robina Cavendisha pri 28 letih doleti otroška paraliza in ga ohromi od vratu navzdol. Ostane priklenjen na bolniško posteljo in respirator, zdravniki pa ocenijo, da bo živel le še nekaj mesecev. Po vrnitvi v rodno Britanijo se Robin in Diana odločita, da ne bosta obupala nad življenjem, in se začneta boriti zanj. Robinu izdelajo invalidski voziček z vgrajenim respiratorjem, kar mu omogoči, da se z družino poda v svet ...Dokumentarni film prikazuje strast in predanost slovenskih izdelovalcev predelav ekstremnih motociklov. To so izjemni navdušenci in spretni mojstri, ki svojemu konjičku posvečajo ogromno časa in energije in v svetu posegajo po najvišjih lovorikah, pri nas pa ostajajo neznani.Večina mojstrov se udeleži vsakoletnega srečanja European Bike Week v Faaker Seeju na Vrbskem jezeru, kamor pride 120.000 obiskovalcev in se pokaže 80.000 motorjev. Slovenci tam večkrat posežejo po nagradah in nič drugače ni bilo v času snemanja. Slovenec Tomaž Capuder pa se lahko pohvali še z večjim dosežkom, zmago v Daytoni na Floridi, kamor sicer Evropejce le redko sprejmejo.Šesti film iz franšize in drugi, ki ga je režiral Christopher McQuarrie.Dve leti po tem, ko je Ethan Hunt ujel Solomona Lana, so se ostanki njegove kriminalne združbe preoblikovali v teroristično skupino. Teroristi nameravajo pod vodstvom skrivnostnega skrajneža Johna Larka priti do jedrskega orožja, zato Ethana in njegovo ekipo agentov pošljejo v Berlin, da bi jih prestregli. Toda misija se ponesreči ...