TV namigi: Dobri vojak Švejk, Delfinova zgodba in Vidim te

Petek, 18. decembra







Priredba legendarnega komičnega romana Jaroslava Haška.Praški trgovec s psi Josef Švejk se na začetku prve svetovne vojne, tik po sarajevskem atentatu na nadvojvodo in prestolonaslednika Franza Ferdinanda, v svoji najljubši pivnici po neumnosti zaplete v izdajstvo in razžalitev cesarja. Po aretaciji odide v vojsko, čeprav je dobil diagnozo, da je idiot. Ko je v uniformi, spravi ob pamet svoje nadrejene – pijanega kaplana Katza in elegantnega poročnika Lukáša.Sawyer je osamljen deček, ki po izginotju očeta živi z mamo Lorraine. Nekega dne na plaži pomaga lokalnemu ribiču rešiti delfina, ki se je ujel v rakove pasti ob obali, nato pa se na poškodovanega delfina, ki je ostal brez repa, zelo naveže.Njegova mama opazi, da mu druženje z delfinom pomaga prebroditi čustvene težave, s katerimi se spopada vse od očetovega odhoda. Prijateljstvo med ranjenim delfinom in žalostnim dečkom se čedalje bolj poglablja ...Nezvestoba je pustila globok pečat na družini Harper. Mož in oče Greg, policijski detektiv ter glavni preiskovalec primera izginulega dečka, ki je vnovič opozoril na podoben dogodek izpred nekaj let, se trudi odpustiti svoji prešuštniški in premožni ženi Jackie. Obžalovanje in občutek krivde postopoma načenjata njeno razsodnost, medtem pa se začne v hiši Harperjevih pojavljati zlonamerna prisotnost nečesa zloveščega in njun mladi sin Connor se znajde v smrtni nevarnosti.Nepričakovani zasuk zornega kota razkrije duha iz preteklosti in naposled se izkaže hladna in surova resnica o zlu v družini Harper.