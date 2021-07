TV namigi: Doktor Strange in Pogovoriti se morava o Kevinu

Ponedeljek, 26. julija



Doktor Strange: Planet TV 2 ob 21.00



Pogovoriti se morava o Kevinu: Planet TV 2 ob 23.00

Film prikazuje zgodbo o svetovno znanem nevrokirurgu dr. Stephenu Strangeu, katerega življenje se postavi na glavo po grozljivi prometni nesreči, po kateri ne more več uporabljati rok. Ker mu zahodna medicina ne more pomagati, se zateče k zdravilcem v skrivnostni enklavi Kamar-Taj. Tam že kmalu spozna, da ne gre le za zdravilsko središče, temveč tudi za prvo bojno črto v boju proti nevidnim mračnim silam, ki skušajo uničiti stvarnost. Strange je stripovska izvorna zgodba o samospoznanju, ki se zaključi z epskim spopadom, v katerem je na kocki obstoj sveta.Kevin (Ezra Miller), najstniški sin Eve (Tilda Swinton) in Franklina (John C. Reilly), je množični morilec. Nekega dne se je zabarikadiral v šolsko telovadnico in z lokom streljal na sošolce. Ko njegova mama skuša prenesti bes staršev žrtev in sprejeti, kaj se je zgodilo, se ozre na celotno sinovo življenje. Ga je v resnici sploh kdaj zares ljubila? Mu je odpustila, da ji je vzel kariero? Je tudi ona kriva, da je postal pošast?