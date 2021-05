TV namigi: Doktor Strange, Tkanje pogledov in Tednik

Ponedeljek, 10. maja

Doktor Strange: Planet TV ob 21.45



Tkanje pogledov: Jože Dolmark: TV SLO 2 ob 17.55

Jože Dolmark Foto Jože Suhadolnik

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Tednik Foto Jože Suhadolnik

Film prikazuje zgodbo o svetovno znanem nevrokirurgu dr. Stephenu Strangeu, katerega življenje se postavi na glavo po grozljivi prometni nesreči, po kateri ne more več uporabljati rok.Ker mu zahodna medicina ne more pomagati, se zateče k zdravilcem v skrivnostni enklavi Kamar-Taj. Tam že kmalu spozna, da ne gre le za zdravilsko središče, temveč tudi za prvo bojno črto v boju proti nevidnim mračnim silam, ki skušajo uničiti stvarnost.Dokumentarni film o profesorju Jožetu Dolmarku nam prikaže portretiranca kot človeka različnih znanj, zanimanj in darov.Dolmarka spoznamo kot umetnostnega zgodovinarja, poznavalca književnosti, filmskega in fotografskega zgodovinarja, filmskega kritika, cineasta, scenarista ter predvsem kot izjemnega pedagoga – intimno, anekdotično in nazorsko.O Jožetu Dolmarku pripovedujejo njegovi prijatelji, znanci in sodelavci, ki skupaj osvetlijo njegovo osebnost z več zornih kotov. Film pa govori tudi o generaciji slovenskih filmskih entuziastov, ki so pri nas predvsem v okviru pisanja za revijo Ekran ohranjali teoretično platformo, kjer se je dalo svobodno razglabljati o filmu in njegovih pojavnostih ...Na družbenih omrežjih so se v zadnjem letu močno razširile humanitarne akcije za pomoč ljudem v stiski, ki jih organizirajo posamezniki na lastno pest. Odziv je zelo velik, vprašanje pa je, ali zbrani denar pride v prave roke.Đorđić se vrača – tak je naslov novega romana Gorana Vojnovića. Vrača se na ljubljanske Fužine, a te niso več, kar so bile. Zakaj so bile nekoč na slabem glasu, kako so postale zaželeno naselje za mlade družine in kam so šli vsi čefurji?Sivi lasje so bili včasih simbol starosti, danes pa so postali pravi modni trend. Vse več žensk, tudi mladih, si pušča sive lase ...