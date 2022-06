TV namigi: Dolly – ovca, ki je spremenila svet in Basmati blues

Nedelja, 5. junija

Dolly – ovca, ki je spremenila svet: TV SLO 2 ob 21.20

Dolly: The Sheep That Changed the World. VB, 2021. Režija: Graeme Hart. Dok. odd. 60 min.

Na majhnem znanstvenem inštitutu na Škotskem si je skupina genetikov neumorno prizadevala, da bi iz celice odrasle živali ustvarila ovco. In petega julija 1996 je nastala znamenita klonirana ovca Dolly. V dokumentarni oddaji so posneta pričevanja strokovnjakov, ki so sodelovali pri tem prelomnem projektu in so v strogi tajnosti skušali priti do dna novemu postopku: kloniranju. Ko je zgodba prišla v javnost, je povzročila pravo moralno paniko. Ampak kako se je vse skupaj sploh zgodilo? Kdo je stal za vsem skupaj? In končno: kakšna je danes Dollyjina dediščina?

Basmati blues: Pop TV ob 22.15

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Basmati Blues. 2017. Režija: Dan Baron. Igrajo: Brie Larson, Utkarsh Ambudkar, Scott Bakula, Saahil Sehgal, Tyne Daly. Kom. 125 min.

Znanstvenico Lindo nadrejeni pošljejo v Indijo, da bi tam prodala gensko spremenjeni riž, ki ga je ustvarila v svojem laboratoriju. Vendar se ne zaveda, da ima njeno podjetje zlonamerne načrte, s katerimi bodo uničili lokalne kmete. Na srečo bo Linda s pomočjo svojih novih prijateljev izvedela resnico in naletela na povsem nepričakovano odkritje. Čeprav ima glavno vlogo oskarjevka Brie Larson so kritiki cinično komentirali, da je tako kot genetsko spremenjen riž, tudi ta film najbolje pustiti v skladišču.

Znan obraz ima svoj glas: Pop TV ob 20. uri

Slo., 2022. Vodita: Peter Poles in Sašo Stare. Zab. odd. 135 min.

Pred gledalci je samo še finalno dejanje, v katerem imajo zadnjo besedo gledalci, kajti samo od njihovih glasov je odvisno, kateri izmed treh finalistov se bo okitil z nazivom najboljši imitator leta 2022. Gledalce bodo finalisti prepričevali z imitacijami, ki si jih bodo izbrali sami. Adrijana se je odločila za Tino Turner, BQL za Avsenike, Mario za Bajago. Kdo od njih bo najbolj prepričljiv? Ostali nastopajoči nas bodo zabavali z dueti. Damjana in Martina bosta postali Annie in Frank iz filma Annie, Nastja in Matevž pa Elotn John in RuPaul.