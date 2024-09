TV namigi: Dosje o šolstvu, Einsteinovi možgani in Umetni raj

Četrtek, 5, septembra

Dosje: 250 let v šolskih klopeh (Premiera)

TV SLO ob 21.10

Slo., 2024. Avtorica: Erika Pečnik Ladika. Dok. odd. 55 min.

Letos mineva 250 let, odkar je Marija Terezija uvedla obvezno šolanje za vse otroke. Ta zgodovinski ukrep je postavil temelje slovenskega šolstva, ki se je skozi stoletja postopoma razvijalo.

Ob tej pomembni obletnici je Televizija Slovenija pripravila 50-minutni Dosje, v katerem se osredotočajo na ključna vprašanja, ki zadevajo naše izobraževalne sisteme danes. Koliko učitelji sploh lahko še vzgajajo, ne da bi jim pod prste gledali starši in inšpektorji? Koliko besede še ima ministrstvo oziroma koliko si je sploh želi? Ali otroke učimo samostojnosti ali jim z nenehnim nadzorom jemljemo pomembne življenjske izkušnje? Dosje je pripravila Erika Pečnik Ladika.

Razkrita skrivnost Einsteinovih možganov

TV SLO 2 ob 20.00

Einstein's Brain Unlocked. Jap., 2018. Režija: Takuya Ogasawara, Riwa Komatsubara. Dok. odd. 55 min.

Razkrita skrivnost Einsteinovih možganov Foto Tv Slo

Albert Einstein je bil nemški fizik in matematik, ki se je rodil leta 1879 in umrl leta 1955 v Princetonu v ZDA. Einstein je posebej zaradi svoje teorije relativnosti postal najslavnejši teoretični fizik 20. stoletja. Ko je umrl, je obdukcijo opravil patolog Thomas Harvey, ki je znanstvenikove možgane skrivaj odstranil iz lobanje in nato skupaj z njimi izginil.

Avtorji dokumentarne oddaje so se v večmesečni preiskavi posvetili iskanju delov Einsteinovih možganov, razseljenih po svetu …

Umetni raj

TV SLO 1 ob 23.00

Slo., 2024. 35 min.

Praslovan - Zoran Predin Foto Invida

Na 30. Sarajevskem filmskem festivalu so se z Elio Suleimanom, palestinskim režiserjem, ki živi v prostovoljnem izgnanstvu, in režiserjem Alexandrom Paynom, dobitnikom dveh oskarjev, pogovarjali o konfliktu na Bližnjem vzhodu.

Festivala sta se udeležila hollywoodska zvezdnika Meg Ryan in John Turturro, na njem pa je letos sodelovalo tudi rekordno število slovenskih filmov, med njimi Praslovan režiserja Slobodana Maksimovića. Gre za dokumentarni portret Zorana Predina. Posebno nagrado za promocijo enakopravnosti spolov je prejela Maja Doroteja Prelog za dokumentarni film Cent'anni.