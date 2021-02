TV namigi: Draga, počakaj, Počistimo za umorom in Kot noč

Četrtek, 18. februarja



Draga, počakaj, sem na poti: Kanal A ob 21.50



Počistimo za umorom: Kino ob 18.15

Kot noč in dan: Kino ob 20.00

Leto po tem, ko sta režise Todd Phillips in igralec Zach Galifianakis poskrbela za eno največjih uspešnic, Prekrokano noč, sta ustvarila naslednjo komedijo. Če dodamo še večinoma genialnega Roberta Downeyja Jr., se je zdelo, da bo uspeh huronski. A komedija je premalo drzna in se zadovolji z nekaj zakajenimi šalami.Downey je Peter, ki želi iz Atlante poleteti v L.A, kjer ga čaka noseča žena Sarah. A po nesporazumih, za katere je kriv nesramni Ethan, Petru prepovejo leteti in mora sprejeti Ethanovo ponudbo, da ga v L.A. odpelje z avtom.Nekdanja srednješolska navijačica Rose se dandanes preživlja kot čistilka. Ko njenega čudaškega sina Oscarja vržejo iz šole, mu hoče poiskati dobro zasebno šolo. Njen poročeni ljubimec, ki se nekako ne more ločiti od žene, ji omeni, da lahko dobro zasluži s čiščenjem prizorišč umorov. Rose se novega posla loti z zanosom in vanj vplete še svojo neresno sestro Norah, ki se sicer vsakršnemu delu upira.Mali neodvisen film, ki malo trpi zaradi sentimentalnosti, a vtis popravi odlična igra vseh akterk.Ko simpatična June Havens na letališču trči v čednega Roya, se ji še sanja ne, da je Roy vladni agent, ki deluje na lastno pest.Po razburljivem letu in še razburljivejšem pristanku z letalom June naslednje jutro obiščejo vladni agenti, ki bi radi izvedeli vse o njenem skrivnostnem sopotniku z letala. Iz zagate jo reši Roy, ki jo hitro odpelje daleč stran pred nevarnostjo. Toda kaj želijo vladni agentje? In za koga dela Roy?