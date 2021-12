TV namigi: Državna proslava, 30 vrhov in Kjer se vse začne

Četrtek, 23. decembra

Državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2021. Režija: Roman Končar. Prenos. 60 min.

Temeljna vsebina scenaristične predloge Igorja Pirkoviča je apel državljanom k enotnosti, ponosu, strpnosti, dostojanstvu, zavedanju o tem, kdo smo in kaj smo in kakšna je naša zgodovina, na katero smo lahko več kot upravičeno ponosni. Slavnostni govornik bo predsednik vlade Janez Janša.

V programskem delu gre za predstavitev kulturne omike sedmih slovenskih pokrajin (Primorska, Prekmurje, Dolenjska in Bela krajina, Koroška, Gorenjska, Štajerska, Notranjska), podajane v sedmih slovenskih jezikovnih narečjih, sedmih besedilih poezije, pa tudi prek glasbe in plesa.

30 vrhov za 30 let samostojne Slovenije: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2021. Dok. odd. 30 min.

30 vrhov za 30 let samostojne Slovenije Foto Tv Slo

Slovenci smo si pravico do samostojne države izbojevali pred 30 leti s svojo odločenostjo, pogumom in enotnostjo. Tudi osvajanje vrhov – pohodništvo, planinarjenje in gorništvo – je značilno za Slovence. Slovenske gore so pomagale graditi našo narodno identiteto, so simbol svobode, trdno zasidrane, nepremagljive, simbol vztrajnosti in zvestobe sebi.

V igrano-dokumentarnem filmu glavni junak na svoji poti po različnih vrhovih spoznava zanimive ljudi, njihove zgodbe, njegovi dosežki pa v njem krepijo ljubezen do domovine. V filmu plapola slovenska zastava, simbol naroda, ki je osvojil vrh zgodovine – samostojnost. Bili smo enotni, povezani, odločeni. Kot osvajajo vrhove ljubitelji hribov in gora.

Kjer se vse začne: Fox Life ob 15.15

Ici tout commence. Fr., 2020. 1. sezona. 1. del. Režija: Christophe Barraud. Igrajo: Clément Rémiens, Francis Huster, Vanessa Demouy, Frédéric Diefenthal, Elsa Lunghini. Nad. 25 min.

Kjer se vse začne Foto Fox

Auguste Armand je ena izmed najboljših kuharskih šol v Franciji. V njej vladajo odličnost, natančnost in disciplina, upravlja pa jo ekipa talentiranih in cenjenih profesionalcev. Za zaprtimi vrati pa se skrivajo tudi zapletena romantična razmerja, grenka rivalstva in grozna izdajstva.

Maxime Delcourt in ostali imajo samo en cilj: postati najboljši francoski kuharji z Michelinovimi zvezdicami. In nič jih ne more ustaviti.