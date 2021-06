TV namigi: Državnik z nasmehom zgodovine in Krvavi zaščitnik

Četrtek, 24. junija

Državnik z nasmehom zgodovine: TV SLO 1 ob 20.55



Krvavi zaščitnik: Kanal A ob 22.10

Pogovor s predsednikom države: TV SLO 1 ob 20.00

Lojze Peterle je bil prvi predsednik slovenske vlade, ki je izpeljala osamosvojitev Slovenije, potem zunanji minister in evropski poslanec. Scenarij za film je napisala Rosvita Pesek. Leta 1990 so se na pobudo Jožeta Pučnika stranke, ki so imele v svojem programu osamosvojitev Slovenije združile v koalicijo DEMOS, Peterle pa je postal njen podpredsednik. Strankam, ki so bile v Demosu (SDSS, SDZ, SKD, SLS, Slovenska obrtniška stranka in Zeleni Slovenije) je bilo skupno prizadevanje za spremembo političnega sistema in za načela, ki so jih sprejeli v Majniški deklaraciji ...Bivši kaznjenec John Link živi v osami na obrobju Los Angelesa in se preživlja kot tetovator. Nekega dne ga pokliče svojeglava hči Lydia, ki potrebuje njegovo pomoč. Lydia je na begu pred neizprosnim mehiškim mamilarskim kartelom, ki ji grozi s smrtjo. John mora uporabiti svoja poznanstva iz preteklosti in spretnosti, ki jih ima kot bivši kriminalec, da bi obvaroval svojo hči in sebe. Akcijski film v maniri, ki smo je vajeni od Mela Gibsona, ne bo razočaral ljubiteljev žanra.Pogovor s predsednikom Slovenije Borutom Pahorjem v letu, ko Slovenija praznuje 30 let samostojnosti. Smo v letu, ki ga še vedno močno zaznamuje epidemija koronavirusa in smo tik pred tem, ko bo Slovenija spet predsedovala Evropski uniji. Na notranjepolitičnem prizorišču je ves čas vroče in pogosto zelo napeto. Nekateri menijo, da je Borut Pahor ob tem prepogosto molčal, sam pa jim je odgovoril, da o usodi vlade odločata vlada in parlament in da to ni v pristojnosti predsednika republike.