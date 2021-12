TV namigi: Egipčanski muzej, Brez dvoma in Izbira orožja

Četrtek, 2. decembra

Veliki egipčanski muzej – orjaško gradbišče: TV SLO 2 ob 18.40

The Relics of Egypt, Exploring the Largest Museum in the World. Fr., 2020. Režija: Jeremy Frey. Dok. odd. 55 min.

Streljaj od ikoničnih staroegipčanskih piramid se nad planoto v Gizi ob Kairu dviga še ena umetniška stvaritev: Veliki egipčanski muzej.

Ta izjemna stavba je zasnovana kot novo domovanje več kot sto tisoč staroegipčanskih predmetov, tudi dragocenosti iz grobnice Tutankamona. Ob muzeju, ki je dvakrat večji od Louvra, pa stoji še tehnološko izpopolnjen restavratorski laboratorij.

Brez dvoma: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Beyond a Reasonable Doubt. ZDA, 2009. Režija: Peter Hyams. Igrajo: Jesse Metcalfe, Amber Tamblyn, Michael Douglas, Joel David Moore, Orlando Jones. Krim. 125 min.

Brez dvoma Foto Pro Plus

Mark Hunter je uspešen državni tožilec, ki za zapahe spravi tako rekoč vsakega zločinca. Nič čudnega, da se je zdaj odločil kandidirati za guvernerja. Medtem začne ambiciozni mladi novinar C.J. Nicholas preiskovati Hunterjeve primere. Tako začnejo na dan prihajati dokazi, ki kažejo, da je Hunter vse prej kot nedolžen. Da bi dokazal Hunterjevo podkupljivost, se C.J. odloči za tvegan načrt: samega sebe naredi za osumljenca za zločin ...

Povprečno TV razvedrilo, so rekli kritiki.

Izbira orožja: po zgledu Gordona Parksa: HBO ob 21.35

A Choice of Weapons: Inspired by Gordon Parks. ZDA, 2021. Režija: John Maggio. Dok. film. 95 min.

Izbira orožja: po zgledu Gordona Parksa Foto HBO

Fotograf in filmski ustvarjalec Gordon Parks, ki je zaslovel z ikoničnimi portreti temnopoltih Američanov v njihovi bolečini, običajnosti in veličastnosti, je v objektiv svojega aparata zajemal vse: od modnih posnetkov do Malcolma X, Glorie Vanderbilt ter Muhameda Alija. Z izjemnimi slikami je Parks rušil konvencionalne ideje o tem, kdo je Američan, in s fotoaparatom se je kot z orožjem boril za socialno pravičnost v ZDA ter drugod.