TV namigi: EkstraVisor, Moja dežela in V globine

Četrtek, 14. oktobra

EkstraVisor: Slovenija dveh hitrosti: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2021. Vodi: Jasmina Jamnik. Inf. odd. 115 min.

Tokratna oddaja je namenjena regionalnim razlikam v Sloveniji. Kaj to pomeni za prebivalce, kakšno je življenje v najbolje razviti in najmanj razviti občini?

Prepad med najbolje razvito osrednjeslovensko in najmanj razvito pomursko je vedno večji. Pomurje je za svoj razvoj dobilo tudi poseben zakon z vprašljivim izplenom. Največ sredstev je šlo za vodovod, a se ponekod voda pregreva, drugje jo morajo še zmeraj voziti gasilci s cisternami. Kam vse to pelje, tudi zaradi regionalnih razlik se ogromna območja ob državni meji praznijo, vprašanje pa ni več »kako« vlagati v razvoj, ampak »kje«. V studiu bodo kompetentni sogovorniki – od gospodarskega ministra do predstavnikov občin in stroke.

Moja dežela – lepa in gostoljubna: TV SLO 2 ob 21.00

Pristna doživetja najbolj urejenih slovenskih krajev. Slo., 2021. Vodi: Mojca Mavec. Dok. odd. 60 min.

Moja dežela Foto Uroš Hočevar

Za Slovenijo je turizem rastoča dejavnost povezana s počitkom, sprostitvijo, doživetji, športom ter naravno in kulturno dediščino, ki se lahko uresničuje in nadgrajuje v urejenem, prijaznem, gostoljubnem in strpnem okolju. Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. Skupaj s Slovenijo letos praznuje 30. obletnico tudi akcija »Moja dežela – lepa in gostoljubna«, ki jo pripravlja Turistična zveza Slovenije.

Gre za vseslovensko tekmovanje v urejenosti in gostoljubnosti mest, vasi, krajev, glampingov, hostlov, tamatskih poti ter mestnih, trških in vaških jeder. Kateri kraji so se letos uvrstili med najlepše in najbolj gostoljubne?

V globine: TV SLO 2 ob 20.00

Descent. Avstral., 2020. Režija: Nays Baghai. Dok. film. 60 min.

V globine Foto Tv Slo

Kiki Bosch je profesionalna nizozemska potapljačica na vdih v ledeno mrzlih vodah. Vanje se poda brez zaščite neoprenske obleke. Pod ledom finskega jezera ali v ledeniškem fjordu Islandije plava v običajnih kopalkah. Sprva je v objemu skrajnega mraza počasi okrevala po travmi, ki jo je doživela ob posilstvu; zdaj do osebnostnega ravnovesja pomaga tudi drugim.

Film V globine je zmagal na filmskem festivalu v Sydneyju, sicer pa je režiser Nays Baghai film zmontiral iz kar 150 ur posnetega materiala.