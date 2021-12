TV namigi: EkstraVisor, Tutankamon in Zločinsko življenje

Četrtek, 16. decembra

EkstraVisor: Pokojninski labirint: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2021. Vodi: Jasmina Jamnik. Inf. odd. 115 min.

Tokratna oddaja Preiskovalne skupine Ekstravisor je namenjena pokojninam. Že naslov pove, da se v oddaji ukvarjajo z zapletenim in nepreglednim sistemom različnih kategorij zavarovancev – od tistih, ki bi brez solidarnosti oz. doplačil države životarili z nizkimi pokojninami, do ohlapnih kriterijev izjemnih pokojnin, državnih priznavalnin, dodatkov itn. Gre za vprašanje koliko pokojnin je pokritih z vplačanimi prispevki in koliko je v pokojninski blagajni socialnih pomoči, ki so stvar socialne politike in torej državnega proračuna.

V studio pa prihajajo vodstva ZPIZ in Ministrstva za delo, predstavniki upokojencev, pravne stroke in mladih.

Tutankamon: življenje, smrt in zapuščina: TV SLO 2 ob 20.00

Tutankhamun: Life, Death and Legacy. VZločinsko življenjeB, 2019. 2/3. Režija: Jamie Simpson. Dok. serija. 55 min.

Tutankamon: življenje, smrt in zapuščina Foto Tv Slo

V tem delu bo ekipa raziskovala, zakaj je Tutankamon preminil že pri 19 letih, in se posvetila različnim teorijam o tem, kaj je bilo zanj usodno. Nekateri menijo, da je podlegel poškodbam, ki jih je dobil v bitki, spet drugi pa, da je v malarični vročici padel po stopnicah.

Še naprej bomo spremljali tudi zgodbo Howarda Carterja in njegovega natančnega popisovanja vseh najdenih predmetov iz neobičajno majhne Tutankamonove grobnice ter spoznali, kako je svet zajela tutomanija.

Zločinsko življenje: HBO ob 21.35

Life of Crime 1984-2020. ZDA, 2021. Režija: Jon Alpert. Dok. film. 120 min.

Zločinsko življenje Foto HBO

Dokumentarec režiserja Jona Alperta, ki kar 36 let spremlja Roba, Freddieja in Delirisa na ulicah in po zaporih Newarka v New Jerseyju, prinaša neusmiljen in trezen pogled na davek, ki ga terjata zasvojenost in boj zoper mamilom.

Zgodba sledi uličnim preprodajalcem in malim zločincem, ki skušajo vsakodnevno priti do denarja za zadostitev svoje odvisnosti, Je surov portret ponavljajočega se cikla kriminala, služenja zaporne kazni in zlorabe mamil, ki se v spirali spušča vse bolj na dno ter pri tem uničuje življenja in odnose vsakogar.