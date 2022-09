TV namigi: EP v košarki, SP v odbojki in Preporod

Sobota, 10. septembra

Slovenija – Belgija: POP TV ob 14.15

EP v košarki, osmina finala. Prenos.

Potem ko je Slovenija po ogorčenem boju v sredo premagala Francijo in osvojila prvo mesto svoje skupine B, se bo v osmini finala pomerila s četrtouvrščeno ekipi skupine A, Belgijo. Slovenija v tekmo vstopa kot favorit, a previdnost ne bo odveč, saj je Belgija v predtekmovanju opozorila nase z zmago proti Španiji.

Zmagovalca te tekme v četrtfinalu čaka obračun z zmagovalcem tekme med Poljsko in Ukrajino. Ta bo na sporedu v sredo, 14. septembra.

Slovenija – Italija: POP TV ob 17.30

SP v odbojki, polfinale. Prenos

Odbojka Foto Leon Vidic/delo

Slovenska odbojkarska reprezentanca piše športno zgodbo o uspehu. S prebojem v polfinale svetovnega prvenstva so Slovenci dosegli največji uspeh doslej, a na zaključni turnir ne odhajajo z belo zastavo. Za preboj v veliki finale bodo morali premagati Italijo, s katero so pred nekaj manj kot letom dni igrali finale evropskega prvenstva. Izgubili so s 3:2 v nizih, tako da bodo imeli zdaj priložnost, da se tekmecu oddolžijo.

Preporod: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

First Reformed. ZDA, 2017. Režija: Paul Schrader. Igrajo: Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Cedric the Entertainer, Victoria Hill. Drama. 120 min.

Preporod Foto Tv Slo

Izvrstna eksistencialna drama z okoljevarstvenim nabojem, v kateri poskuša razrvani duhovnik svojemu življenju vrniti smisel, je po mnenju mnogih najboljši film slovitega Paula Schraderja, scenarista Scorsesejevega Taksista in dobitnika zlatega leva za življenjsko delo na letošnjem beneškem filmskem festivalu.

Prečastiti Toller je pastor v majhni, skromno obiskani stari cerkvici. Nekega dne se k njemu po nasvet zateče noseča faranka Mary, zaskrbljena zaradi moža, radikalnega okoljevarstvenika Michaela, ki vse bolj tone v obup. Toller skuša Michaelu pomagati, a ob mladeničevem srdu tudi v njem vznikne seme upora …