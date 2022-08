TV namigi: Fabergéjevi predmeti, Ottilie in Prebadanje

Ponedeljek, 29. avgusta

Fabergéjevi predmeti poželenja: TV SLO 1 ob 21.00

Fabergé: Les objets du desir. Fr., 2021. Režija: Jean-Pierre Cottet. Dok. odd. 55 min.

V dokumentarni oddaji spoznamo življenje in osupljive dosežke Petra Carla Fabergéja, znamenitega ruskega draguljarja francoskih korenin, mojstra oblikovanja okrasnih predmetov in nakita.

Najbolj prepoznaven del njegove dediščine so izjemna carska velikonočna jajca. Leta 1885 ga je namreč car Aleksander III. imenoval za draguljarja carske krone in za veliko noč soprogo Marijo Fjodorovno prvič obdaril s Fabergéjevo mojstrovino. Velikonočna jajca so postala tradicionalno darilo in Fabergé je izdelal 52 carskih jajc, od katerih jih še vedno obstaja 46 ...

Ottilie von Faber-Castell: pogumna ženska: TV SLO 2 ob 21.00

Ottilie von Faber-Castell. Nem., 2019. 1/4. Režija: Claudia Garde. Igrajo: Martin Wuttke, Pit Bukowski, Franziska Wulf, Lukás Bech, Hannes Wegener. Nad. 55 min.

Ottilie von Faber-Castell: Pogumna ženska Foto Tv Slo

Miniserija o Ottilie von Faber-Castell, ki je po očetovi smrti postala naslednica znane tovarne pisal.

Po nenadni smrti Wilhelma njegov oče Lothar Faber, glava družine in uspešnega podjetja, za edino dedinjo donosne tovarne, znane po izdelovanju pisal, določi 16-letno vnukinjo Ottilio. Neizkušena, a odločna Ottilia v času, ko je vloga žensk omejena na skrb za moža in otroke, prevzame veliko odgovornost. Za mlado dedinjo se zanimata dva moška, Ottilia je razpeta med pričakovanji družine in glasom srca …

Prebadanje: Kino ob 21.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Piercing. ZDA, 2018. Režija: Nicolas Pesce. Igrajo: Christopher Abbott, Mia Wasikowska, Laia Costa, Wendell Pierce. Groz. 100 min.

Prebadanje Foto Pro Plus

Reed je na videz eden tipičnih japijev: z ženo in novorojeno hčerko živi v razkošnem stanovanju, ki mu ga omogoča njegova uspešna kariera.

Nekega dne pod pretvezo, da se odpravlja na službeno potovanje, poljubi v slovo ženo in dojenčka, a v resnici se nastani v hotelu in si naroči dekle na poziv. Reed se namreč začne pripravljati na svoj resnični načrt: popolni umor. Ko pa se na vratih pojavi skrivnostna Jackie, postane hitro jasno, da je preveč inteligentna za tako amatersko past in da Reedu ne bo steklo vse kot po maslu.