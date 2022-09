TV namigi: Genialna prijateljica, Kdo laže? in Elizabeta II.

Nedelja, 18. septembra

Genialna prijateljica: TV SLo 1 ob 20.00

L'amica geniale. It., 2022. 3. sezona. 1/8. Režija: Daniele Luchetti. Igrajo: Margherita Mazzucco, Annarita Vitolo, Luca Gallone, Alessio Gallo, Francesco Serpico. TV-serija.

Tretja sezona serije zajema dogajanje v romanu O tistih, ki bežijo in tistih, ki ostajajo, tretji knjigi od štirih, ki jih je Elena Ferrante objavila v svojem Neapeljskem ciklu.

Tretja sezona se dogaja v 70. letih prejšnjega stoletja, na pragu številnih družbenih sprememb, pa tudi naraščajočega nasilja in mafijskih obračunov. Lila in Elena previdno obnavljata svoje prijateljstvo. Njuni vlogi sta se zdaj zamenjali. Elena uživa v kratkotrajni pisateljski slavi in v varnosti vplivne družine, v katero se je omožila. Fizično onemogla Lila pa se skorajda proti svoji volji vključi v boj za delavske pravice ...

Kdo laže?: TV SLO 2 ob 22.05

Liar. VB, 2020. 2. sezona. 1/6. Režija: James Strong. grajo: Joanne Froggatt, Ioan Gruffudd, Katherine Kelly, Danny Webb. TV-serija. 60 min.

Kdo laže? Foto Tv Slo

V 1. sezoni je Laura spoznala prijetnega zdravnika Andrewa, s katerim je šla na večerjo, a njegovi nameni so bili izprijeni.

Druga sezona se začne tri tedne po tem, ko je bila izdana tiralica. Andrew je izginil, bremeni ga spolni napad na devetnajst žensk. Ko najdejo njegovo truplo, je policija pred težko nalogo. Ugotoviti mora, kaj se je dogajalo v zadnjih tednih njegovega življenja in kdo ga je umoril. Primer prevzame odločna detektivka Karen Renton z oddelka za umore, ki sumi Lauro, a ta vztrajno zanika vpletenost v zdravnikovo smrt.

Kraljica Elizabeta II.: TV SLO 2 ob 21.15

In Their Own Words: Queen Elizabeth II. ZDA, 2015. Dok. odd. 60 min.

Kraljica Elizabeta II. Foto Tv Slo

Dokumentarna oddaja prikazuje izjemno življenje Elizabete II.: vse od mladosti, nepričakovanega odstopa strica Edvarda VIII. in kronanja njenega očeta za kralja Jurija VI.

Kraljica Elizabeta II. je vlogo sodobnega vladarja opredelila na novo, britansko kraljevsko družino in državljane pa uspešno popeljala skozi izzive povojne obnove države, dekolonizacije, reševanja sporov v Južni Afriki, na Severnem Irskem in Falklandskih otokih ter težke dni ob smrti princese Diane.