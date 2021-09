TV namigi: Grizliji, Tri življenja Clare Schumann, Nespečnost

Sreda, 1. septembra





Grizliji: TV SLO 1 ob 20.05



Tri življenja Clare Schumann: TV SLO 2 ob 20.00

Tri življenja Clare Schumann Foto Tv Slo





Nespečnost: Kino ob 20.00

Nespečnost Foto Pro Plus

Arktika, 1998. Mladi, ambiciozni učitelj Russ se iz Kanade preseli v Kugluktuk, mestece na severu Arktike z največjo rastjo samomorov v severni Ameriki. V mestu začne delati kot učitelj na srednji šoli, a se mu niti ne sanja o tamkajšnji kulturi in tradiciji, in še manj o nezavidljivem gospodarskem položaju, ki pesti okrožje.Preseneti ga, ko prvič stopi pred napol prazen razred in ugotovi, da ima opravka z depresivnimi, vseh iluzij oropanimi mladostniki malega inuitskega naroda. Russ se odloči, da jim bo pomagal premagati otopelost in jih odvrnil od drog in alkohola.Film predstavlja intimen vpogled v delo in življenje pianistke in skladateljice Clare Schumann (1819–1896). Bila je slavna glasbenica, superzvezdnica, ki je navduševala občinstvo po vsej Evropi. Zgodba pripoveduje o njeni osebnosti, o različnih krajih, kjer je živela, o metropolah, v katere je potovala.Film je bil posnet v Leipzigu, Dresdnu, Berlinu, Düsseldorfu, Baden-Badnu, Frankfurtu, na Dunaju in v Londonu. O življenju in delu Clare Schumann pripovedujejo njeni biografi, muzikologi in glasbeniki, zgodbo pa bogatijo igrani prizori. Film raziskuje življenje umetnice, ki je kljub številnim oviram postala ena najbolj slavnih osebnosti svojega časa.V Las Vegasu policista Vincent Downs in Sean Cass ukradeta pošiljko kokaina Stanleyju Rubinu, ki jo je nameraval prodati mafijcu Robu Novaku. Da bi prikrila svojo vpletenost v drzni rop, Vincent in Sean prevzameta primer, toda po ponesrečenem poslu Vincentu ugrabijo sina.Vincent bo v eni noči skušal rešiti svojega sina, se spretno izogniti notranji preiskavi in privesti ugrabitelje pred roko pravice.