TV namigi: grozni bogataši v zagati, mlada detektivka in stara zgaga

Trikotnik žalosti (Premiera): TV SLO 1 ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Triangle of Sadness. VB, 2022. Režija: Ruben Östlund. Igrajo: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Vicki Berlin, Zlatko Burić. Kom./drama. 150 min.

Cikel štirih lanskih kandidatov za oskarja začenja Trikotnik žalosti, ki je prinesel drugo zlato palmo režiserju Rubenu Östlundu in bil nominiran za tri oskarje. Kritike je navdušil z mešanico komedije, satire in avanturističnega filma, podkrepljeno z neusmiljeno družbeno kritiko.

Zvezdniški manekenski par se udeleži križarjenja na jahti za superbogataše, ki ji poveljuje pijani marksistični kapitan. V neurju ladja potone, nekaj potnikom in članom posadke se uspe rešiti na osamljeni tropski otok. Družbena hierarhija, ki je veljala na ladji, se v okolju darvinističnega boja za preživetje postavi na glavo.

Nancy Drew in skrito stopnišče (Premiera): Pop TV ob 13.30

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Nancy Drew and the Hidden Staircase. ZDA, 2019. Režija: Katt Shea. Igrajo: Sophia Lillis, Zoe Renee, Mackenzie Graham, Andrea Anders, Laura Wiggins. Kom./krim. 100 min.

Po selitvi je za 16-letno Nancy Drew življenje v majhnem mestu zelo dolgočasno. Hrepeni po vznemirjenju, pustolovščini in priložnosti, da kaj spremeni. Priložnost dobi, ko jo lastnica starega dvorca prosi, naj ji pomaga pojasniti grozljivo dogajanje v njenem domu. Nancy Drew se skupaj s svojima najboljšima prijateljicama takoj loti primera. Gre za potegavščino nepridiprava Dereka? Ali pa se je vrnil duh prvotnega lastnika, da bi se maščeval?

Najstniška detektivka je posneta po seriji romanov, ki so prvič izšli že v 30. letih prejšnjega stoletja.

Novi sezoni Z novo sezono se vračata tudi kviz Joker (TV SLO 1 ob 20.00) in satirična oddaja Kaj dogaja? (TV SLO 1 ob 21.00). Prva ostaja enaka, spreminja se le koncept igre Joker doma, ki bo odslej na voljo na družabnih omrežjih Facebook in Instagram. Uporabniki enega od omrežij bodo v kvizu lahko sodelovali v času premiernega predvajanja oddaje. V drugi pa se obeta nova rubrika (S)hit tedna. V njej bo Robert Petan kot voditelj izmišljene glasbene oddaje vsak teden predstavil glasbene novosti tedna in videospot za najboljšo skladbo tekočega tedna, ki bo na zabaven način obravnavala aktualno temo.

Zgaga: TV SLO 2 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

El inconveniente. Špa., 2020. Režija: Bernabé Rico. Igrajo: Carlos Areces, Juana Acosta, Kiti Mánver, Daniel Muriel, Gemma Giménez. Drama./Kom. 110 min.

Ko se Sari, elegantni poslovni ženski, ponudi priložnost, da kupi sanjsko stanovanje v Sevilli, ne more verjeti svoji sreči. Prostor je svetel in zračen, z veličastnim razgledom, in kar je še posebej neverjetno, zelo poceni. A pogodba ima posebnost: vključuje tudi Lolo, osemdesetletno lastnico, ki jo bo Sara »prevzela« s stanovanjem vred in ima pravico ostati v njem do smrti.

Sara meni, da bo kmalu postala edina lastnica, saj ima Lola že dva srčna obvoda, kadi kot Turek in pije. A Lola z vsakim dnem postaja bolj živahna ...

Zgodba o dveh zelo različnih ženskah je sicer precej predvidljiva, a vseeno posneta zelo simpatično in odlično odigrana.