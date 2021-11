TV namigi: Hrupna soseda, Dunkirk in Čebelarska pravda

Sreda, 17. novembra

Hrupna soseda: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Sentimental. Špa., 2020. Režija: Cesc Gay. Igrajo: Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta, Alberto San Juan, Akram. Kom. 80 min.

V udobnem sodobnem stanovanju živita dolgoletna zakonca, Ana in Julio. Po petnajstih letih skupnega življenja bi se prilegla kakšna sprememba. Tako meni Ana, Julio pa nad zamislijo ni najbolj navdušen. Zaradi zdolgočasenosti in rutine, se je med njiju prikradel cinizem, ki ga blažita s civiliziranim in kulturnim sobivanjem.

Ana na poti do sprememb naredi prvi korak, Julio pa o tem še ne ve ničesar. Na večerjo je povabila nova soseda, ki se ju med glasnim seksom sliši skozi stene stanovanja. Julio je zaradi tega slabe volje, Ana pa ne more skriti zavisti. Še preden soseda pozvonita, med Ano in Juliem zazeva psihološka razpoka, pravzaprav prepad …

Dunkirk: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

ZDA, 2017. Režija: Christopher Nolan. Igrajo: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance, Damien Bonnard, Tom Hardy, Aneurin Barnard, Kenneth Branagh, James D'Arcy. Akc. film. 125 min.

Maj 1940. Nacisti so obkolili francoski Dunkirk in zavezniški vojaki so ujeti na obali. Zaradi sovražne vojske na eni strani in morja na drugi strani, se zdi, kot da ni možnosti za preživetje. Toda v Veliki Britaniji pripravljajo drzno reševalno akcijo s kodnim imenom Dinamo, katere avtor je premier Churchill.

Vzporedno spremljamo tri zgodbe, ki trajajo različno dolgo (teden, dan, uro), a se navezujejo in na koncu zaključijo v celoto. Igra je odlična, junaki pa predstavljeni človeško in s poudarkom na tem, da je bila ta operacija kolektivni dosežek.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Čebelarska pravda: TV SLO 1 ob 17.25

Slo., 2021. 3/4. Avtorica: Tatjana Markošek. Dok. serija. 30 min.

Čebelarska pravda Foto Tv Slo

Slovenci smo že stoletja zelo povezani s čebelo. Imamo celo svojo avtohtono kranjsko sivko. Po številu čebelarjev smo v svetovnem vrhu, imamo jih več kot deset tisoč.

V oddaji spoznamo zgodbo o pogumnih čebelarjih iz Litije, ki so se pred stotimi leti uprli uničevanju okolja, zdravja živali in ljudi. Leta 1920 se je namreč zaradi onesnaženja zgodil velik pogin čebel, zaradi česar so čebelarji leta 2921 vložili pravdo, ki je spremenila tudi prihodnost.