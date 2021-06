TV namigi: Huda poroka, Gasilci v Chicagu in Tango Nuevo

Sreda, 2. junija

Lauren, Aboriginka, in Ned, avstralski belec, sta zaljubljena in zaročena. Težava je, ker imata na voljo samo 10 dni, da združita Laurenine starše in predvsem, da najdeta Laurenino mamo, ki je skrivnostno poniknila nekje v odmaknjenih severnih predelih Avstralije. Potem se razbremenjena lahko poročita in imata poročni obred, ki je prisrčno zmeden in sproščen …Film odlikujejo sveža avstralsko-aboriginska zgodba, zabavni dialogi, popularna etnoaboriginska glasba in lepi pejsaži.V sedmi sezoni priljubljene serije pogumne gasilce čakajo velike spremembe, saj se bo njihova ekipa okrepila.Dawsonovo bo zamenjala nova reševalka Emily Foster, ki se bo skušala dokazati pred svojimi novimi kolegi. Casey se še vedno spopada s težavami v zasebnem življenju. Preseneti ga obisk Dawsonove, ki se je prišla poslovit. Boden ima medtem preglavice z novim namestnikom, direktorja Gorschem, ki ima svoje načrte z gasilsko postajo 51.Astor Piazzolla sodi med največje skladatelje 20. stoletja. Z odmikom od tradicionalnega tanga je to argentinsko glasbo s plesišč ponesel v koncertne dvorane. Tako se je po letu 1955 rodil tango, namenjen poslušanju. Njegov tango, ki so ga tedanji puristi prezirali, so navdihovali jazz, klezmer, Bach, Stravinski in Bartok.Ob 25. obletnici skladateljeve smrti 1992, je Daniel Rosenfeld posnel posvetilo, ki predstavlja še neobjavljene posnetke Piazzole.