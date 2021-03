TV namigi: Idealna mesta, Ameriški guruji in Indiana Jones

Torek, 23. marca

V Furlanski nižini, ob slovenski meji z Italijo, so bile v različnih zgodovinskih obdobjih zasnovane naselbine z idejo idealnega mesta. V krogu štiridesetih kilometrov lahko spoznamo Oglej, Gradišče ob Soči, Palmanovo, Torviscoso in Novo Gorico.Idealno mesto je utopičen model, znan že v stari Grčiji v času Platona, ki naj bi združeval slogovno dovršen urbanizem ter družbene in gospodarske razmere v harmonično celoto. Mesta so nastala po enotnem načrtu, z geometrijsko premišljeno mrežo cest, sredi neskončnih polj. Rimljani so mesta ustanovili tako, da so s plugom označili bodoče obzidje.V Združenih državah Amerike vse več ljudi išče globlji pomen bivanja. Udeležujejo se festivalov, predavanj in tečajev razstrupljanja, ki jih pripravljajo in vodijo samooklicani guruji, zdravilci in šamani. Med njimi so tudi taki, ki so prepričani, da jih na Zemljo pošiljajo Nezemljani, in svojo novo religijo širijo po družbenih omrežjih. Nekateri za enourno seanso zahtevajo po tisoč dolarjev plačila.V oddaji je predstavljen tudi duhovni vodja, ki si po desetih letih zapora – prislužil si jih je zaradi smrti treh tečajnikov – znova utira pot v plačljivo duhovnost.Prvi film iz serije uspešnic o arheologu, profesorju in pustolovcu Indiani Jonesu.Zgodba se dogaja okoli leta 1936. Ameriška vlada priznanega arheologa Indiano Jonesa obvesti, da so nacisti našli nahajališče skrinje zaveze, v kateri naj bi bilo zapečatenih deset božjih zapovedi. Indyjeva naloga je, da artefakt, ki naj bi imel čudežno moč, najde pred Nemci.