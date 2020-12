TV namigi: Italijanska družina, Zelene energije in Slovenija

Torek, 29. decembra







Moja italijanska družina: TV SLO 2 ob 20.55

Temna stran zelenih energij: TV SLO 2 ob 20.00

Temna stran zelenih energij Foto: Jure Eržen/delo

Slovenija – 30: Naslednjih 30 let

Slovenija – 30: Naslednjih 30 let. Foto Tv Slo

Saverio Crispo je bil neustavljivo privlačen zvezdnik, ki je zaznamoval zlato obdobje italijanskega filma. Angažirali so ga po vsem svetu in nemiren, kot je bil, se je vedno zaljubljal v sodelavke, zato ima štiri hčerke – Italijanko Suzano, Francozinjo Stephanie, Španko Segundo in Švedinjo Solveig.Na deseto obletnico njegove smrti se na družinskem posestvu v severni Italiji zbere celotna družina, da bi se pripravila na proslavo, ki so jo slavnemu rojaku v čast pripravili njegovi sovaščani. Na dan začnejo prihajati stare zamere in zamolčane skrivnosti ...Tako imenovane zelene tehnologije naj bi pomenile obrat v trajnostni razvoj in čisto okolje. Pa so res dobra zamenjava za fosilna goriva?Za izdelavo celic solarnih panelov, turbin za vetrnice in baterij za električne avtomobile so nujne redke kovine. Litij kopljejo v Boliviji, Čilu in Avstraliji, cirkonij v Indoneziji, kobalt v Kongu, kar 70 odstotkov svetovnih potreb po grafitu pa zadostijo z izkopom na Kitajskem. A rudarjenje teh kovin in njihova predelava močno onesnažujejo okolje in ogrožajo zdravje delavcev in okoliških prebivalcev.Voditeljica Tanja Starič je ob koncu pretresljivega leta 2020, ko je svet zaznamovala pandemija koronavirusne bolezni in ko Slovenija začenja praznovati 30. obletnico osamosvojitve, v studio povabila filozofinjo Alenko Zupančič, epidemiologa Maria Fafangla, podjetnika Marka Pleška in direktorico mestnega gledališča Ljubljanskega Barbaro Hieng Samombor.Gostje bodo razmišljali o dogajanju v družbi v letu, ko so se zgodile najrazličnejše spremembe in so se odnosi med ljudmi doma in v svetu oblikovali na novo. Kje je danes svet in kje je Slovenija? Kako bomo živeli jutri? Kaj nas o prihodnosti lahko nauči preteklost?