TV namigi: Izgubljeni trojčki, Bolno srce in Carmina Burana

Nedelja, 16. maja

80. leta. Bobby Shafran je prišel v new York študirat in se čudil, koliko ljudi ga je pozdravljalo z Živjo, Eddy. Ko je spoznal Eddyja Gallanda, mu je postalo jasno, zakaj. Bila sta si na las podobna. In to z razlogom: bila sta dvojčka, ki so ju ločili ob rojstvu. Ko so v časopisih objavili njuno zgodbo, je svoj obraz v zgodbi ugledal še tretji brat – David Kellman. Veselju ni bilo konca.A izkazalo se je, da je zgodba v resnici temačna. Trojčki so bili del skrivnega programa, v katerem so dvojčke dajali različnim posvojiteljem kot del premišljene in širše zastavljene študije o pomenu genov na eni in vplivu okolja ter vzgoje na človekov razvoj na drugi strani.Lenny je tipičen razvajen mladenič iz hipsterske generacije – ves čas se le zabava, in to z očetovo kreditno kartico, brez limita, seveda. Nekega večera ob prihodu domov z avtom pristane naravnost v domačem bazenu. Očetu, priznanemu srčnemu kirurgu, je vsega dovolj in sinu postavi ultimat – ali bo skrbel za njegovega najstniškega pacienta ali pa bo kreditna kartica blokirana za vekomaj. Lenny nima prav veliko izbire, zato sprejme ponudboPrvi stik z mladim pacientom, Davidom po imenu, seveda ni obetaven, predvsem zato ne, ker skupaj trčita dva svetova – Davidov, ki je omejen na operacijske sobe, in Lennyjev svet nočnega glamurja ...Premiera glasbeno-plesnega spektakla Carmina Burana skladatelja Carla Orffa in koreografa Edwarda Cluga. Carmina Burana je eno najbolj priljubljenih glasbenih del, njeno besedilo v srednjeveški latinščini pa zajema širok lok posvetnih tem o sreči, blaginji, minljivosti življenja, pomladi, o užitkih in nevarnostih pitja, iger na srečo, požrešnosti in poželenja. Koreograf Edvard Clug je za osnovo koreografije uporabil krog kot najpopolnejšo stvaritev narave, ki popelje gledalca skozi različne življenjske stopnje. Nastopajo: Simfonični orkester SNG Maribor, Zbor Opere SNG Maribor in plesalci SNG Maribor ter solisti Petja Ivanova, Martin Sušnik in Domen Križaj.Dirigent Simon Krečič, scenograf Marko Japelj, kostumograf Leo Kulaš, urednik oddaje Daniel Celarec, režiser Aljaž Bastič. Produkcija: RTV Slovenija.