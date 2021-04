TV namigi: Jaz sem za nič, Pogumno srce in Rockfield

Nedelja, 18. aprila



Andrej Rozman Roza je slovenski pesnik, pisatelj, dramatik, igralec in prevajalec. Poznan obraz z velikih in malih ekranov. Človek tisočerih obrazov in preoblek, ki je med drugim zaznamoval skoraj 30 let delovanja KUD France Prešeren.Glavna nit, ki se razteza skozi film, je Rozin boj za ničto stopnjo davka na dodano vrednost za vse proizvode, ki širijo temelj slovenske države, slovenski jezik (od tu tudi naslov filma). Roza vsak teden vodi »odmaševanja«, v katerih pridiga o tekoči družbeni problematiki, poseben poudarek pa daje jeziku. Ravno Odmaševanja so ga odpeljala tudi v politiko – v letu 2017 je kandidiral za predsednika države, vendar ni zbral dovolj podpisov.Konec 13. stoletja se Anglija in Škotska zapleteta v krvavo vojno. Škotom vlada krut angleški vladar Edvard I. Drzni Škot William Wallace zbere maloštevilno, a pogumno vojsko, ki se upre trdi angleški roki.Zgodovinske akcije, ki so jo navdihnili resnični dogodki, se je kot producent, režiser in glavni igralec lotil Mel Gibson in leta 1996 od desetih nominacij za oskarja pobral kar pet nagrad. Krvav film zgodovino popiše precej ohlapno, a dobre akcijske scene in ravno pravi odmerek melodrame odtehtajo pretirano dolžino.Pred 50 leti sta sredi valižanskega podeželja brata molzla krave, redila prašiče in se pripravljala na prevzem družinske kmetije, a sanjala sta o glasbi. Svojo drzno zamisel sta naposled tudi uresničila.Podstreho in hleve sta preuredila v snemalni studio, kamor so desetletja prihajali ustvarjat glasbeniki svetovne slave – Black Sabbath, The Queen, Robert Plant, Simple Minds, Oasis, Coldplay …