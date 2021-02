TV namigi: Jeklene dame, Drugi val in biatlon na Pokljuki

Sreda, 10. februarja

Jeklene dame: TV SLO 1 ob 20.05



Drugi val: TV SLO 1 ob 17.25

Drugi val Foto: Jure Eržen



Biatlon: TV SLO 2 ob 14.45

Biatlon Foto Tobias Schwarz Afp

Inkeri, 75-letnica, je med prepirom po nesreči s ponvijo udarila svojega moža in ga ubila. Zato pobegne, poleg pa pritegne še svoji sestri, Raili in Sylvi. Potovanje po Finski se spreobrne v pravo pustolovščino, polno podjetnih dejanj, daljnih, a živih spominov in grešnega plesanja v klubih na podeželju. Končno se druščina znajde pred Inkerijino univerzo iz mladosti. Inkeri v svojih univerzitetnih tekstih naleti na Eina, svojo gorečo ljubezen iz študentskih let, kar jo spomni na mladostne sanje mlade revolucionarke, ki se jim je morala odpovedati zaradi patriarhalnega zakona. Inkeri se še enkrat znajde pred odločitvijo ...Oddaja je posvečena ljudem, ki smo jim v prvem valu epidemije novega koronavirusa ploskali z balkonov, zdaj, v drugem valu, pa smo nanje pozabili – medicinskim sestram in zdravnikom. Mnogim lajšajo bolezen, a žal tudi mnogim stojijo ob strani, ko se jim prezgodaj izteče življenje.V oddaji nastopajo dr. Nina Graselli Kmet, ki je že v prvem valu tudi sama prebolela covid 19, in dr. David Zupančič, z ljubljanske infekcijske klinike, ki je marca sprejel prvega bolnika s to boleznijo v Sloveniji, medicinska sestra Sonja Leskovar iz Nove Gorice, ki o svojih občutjih in razmišljanjih ob srečevanju s to boleznijo piše dnevnik ter vsak dan teče do svoje 12-urne službe, ter kolektiv Splošne bolnišnice Murska Sobota.Pokljuka bo od srede, 10. 2., do nedelje, 21. 2., gostila prvo svetovno prvenstvo v biatlonu po dvajsetih letih. V devetih tekmovalnih dneh se bo zvrstilo dvanajst preizkušenj, med katerimi bo najprej na vrsti tekma v mešanih štafetah.Slovenija največ pričakuje od Jakova Faka, ki je na na generalki v Anterselvi po skoraj treh letih znova stal na zmagovalnem odru.