TV namigi: Joker, Kaj dogaja? in Kafarnaum

Sobota, 25. februarja

Joker: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Mario Galunič. Kviz. 60 min.

En tekmovalec v bitki s časom, dvanajst vprašanj na poti do visoke denarne nagrade, sedem jokerjev za srečo in eno pravilo: ni umika! Le znanje, strategija in sreča vodijo do vrha. A kako na njem ostati? V prvi oddaji nove sezone se bo v kvizu Joker preizkusila andragoginja Natalija Žalec iz Ljubljane. Ljubiteljica nordijske hoje in lastnica dveh psov zase pravi, da je zelo ognjevita. Rada tudi kuha, še posebej slaščice, navdušuje se tudi nad zelišči. Ko bo imela čas, bo napisala knjigo za otroke. Njena super pomoč bo brat, priznani filozof, dr. Bojan Žalec.

Kaj dogaja?: TV SLO ob 21.00

VIKEND - Kaj dogaja? - Kaj dogaja?

Slo., 2022. Vodi Tilen Artač. Pog. odd. 30 min.

Voditelju Tilnu Artaču se pridružujeta reporterja s terena: Admir Baltić, ki išče rešitve za vsakdanje težave, in Miha Brajnik, ki zna za vsako temo najti pravega sogovornika. Seveda ne bo manjkalo zabavnih in vedno zanimivih nadsinhronizacij, ki jih bo pripravljala ekipa naših odličnih imitatorjev, prav tako bomo poskrbeli, da bo v oddaji slišati novice z “druge” strani. O aktualnem dogajanju se bomo v vsaki oddaji pogovarjali tudi z zanimivim gostom. Za češnjo na vrhu torte pa bosta poskrbela Tilen Artač in Igor Bračič, ki bosta vsako oddajo zaključila z zabavno glasbeno priredbo.

Kafarnaum: TV SLO ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Capharnaum. ZDA, 2018. Režija: Nadine Labaki. Igrajo: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw. Drama. 130 min.

Zain je star komaj dvanajst let, a ga je odraščanje v revščini pripeljalo do spoznanja, da bi bilo bolje, da se sploh ne bi rodil. Njegovi starši za preživetje počnejo celo tako nizkotne stvari, kot je preprodaja mamil. Ko nekega dne v zakon prodajo še Zainovo enajstletno sestro, ta pobegne od doma. Spoprijatelji se z etiopsko čistilko, a življenje na ulici ne ponuja nič lepše prihodnosti.