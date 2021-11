TV namigi: Josephine Baker, Hudson in Rex in 96 minut

Četrtek, 4. novembra

Josephine Baker, prva temnopolta ikona: TV SLO 2 ob 20.00

Joséphine Baker. Première icône noire. Fr., 2018. Režija: Ilana Navaro. Dok. film. 60 min.

V 20. letih prejšnjega stoletja je revna temnopolta plesalka iz Misurija v ZDA, kjer sta vladala rasizem in segregacija, prehodila neverjetno pot in postala kraljica Pariza – Josephine Baker je postala prva temnopolta superzvezdnica.

Med drugo svetovno vojno se je pridružila francoskemu uporniškemu gibanju. Kasneje si je ta borka za svobodo in človekove pravice ustvarila številčno družino, ki ji je rekla kar »mavrično pleme«, saj je posvojila 12 otrok različnih etnij.

Hudson in Rex: Brio ob 21.55

Hudson & Rex: Strangers in the Night. Kan., 2019. 2. sezona. 1/19. Režija: Felipe Rodriguez. Igrajo: John Reardon, Mayko Nguyen, Kevin Hanchard, Justin Kelly, Diesel vom Burgimwald. TV-serija. 55 min.

Hudson in Rex Foto Pro Plus

Detektiv Charlie Hudson združi moči z nemškim ovčarjem Rexom. Skupaj preiskujeta zapletene primere in delujeta kot dobro uigran par.

Dan po koncertu lokalnega benda na plaži odkrijejo truplo glasbenika Dennyja. Charlie in Rex začneta iskati sledi in osumljence, ki bi lahko bili povezani z zločinom. Kmalu detektiv izve, da je žrtvin brat zaslužen za besedila pesmi, ki so bend pripeljale do uspeha, a mu za njegovo delo nikoli niso plačali. Ko se izkaže, da je osumljenec v velikih dolgovih, so preiskovalci prepričani, da je umor posledica spora med bratoma.

96 minut: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

96 Minutes. ZDA, 2011. Režija: Aimee Lagos. Igrajo: Brittany Snow, Christian Serratos, David Oyelowo, Evan Ross, Sylvia Jefferies. Drama. 105 min.

96 minut Foto Pro Plus

Carley, Dre, Lena in Kevin so štirje najstniki, ki se neke usodne noči nepričakovano znajdejo v istem avtomobilu in njihova življenja ne bodo nikoli več taka, kot so bila doslej.

Spoznali bomo njihove zgodbe in usodne odločitve, ki so jih pripeljale do vpletenosti v tragični dogodek. Vsi niso povsem nedolžni, vsi ne bodo preživeli in njihove odločitve v kritičnih trenutkih bodo za vedno zaznamovale njihova življenja.