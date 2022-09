TV namigi: Junij moje jeseni, Obujeni prvak in V iskanju nemogočega

Sreda, 21. septembra

Junij moje jeseni: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

June Again. Avstral., 2020. Režija: JJ Winlove. Igrajo: Noni Hazlehurst, Claudia Karvan, Stephen Curry, Di Adams, Bronte Bailey. Drama. 110 min.

June Wilton je imela pred petimi leti možgansko kap, zaradi katere je začela zapadati v dementno stanje. Vseh teh pet let so zanjo skrbeli v domu, saj ni mogla ostati doma pri družini. Nekega navadnega dne pa se ji povrne jasnost in zbranost misli, zato se želi nemudoma zapustiti dom in se odpraviti domov k svoji družini. Še toliko bolj, ker ji zdravnik pove, da stanje lucidnosti ne bo trajalo dolgo in se bo demenca najbrž kmalu vrnila. Ker June ne more kar oditi, se odloči pobegniti. Toda, ko se vrne domov, tam najde vse postavljeno na glavo – tako stvari, predvsem pa ljudi …

Obujeni prvak: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Resurrecting the Champ. ZDA, 2007. Režija: Rod Lurie. Igrajo: Samuel L. Jackson, Josh Hartnett, Kathryn Morris, Dakota Goyo, Alan Alda. Drama. 135 min.

Erik Kernan Jr. (Hartnett) je športni novinar, ki mu urednik (Alda) naravnost pove, da so njegovi članki tako prazni, da jih pozabi že med tem, ko jih bere. Še huje za Erika je, da je njegova odtujena žena prvo pero časopisa. Za povrhu se mu zdi, da izgublja tudi stik s sinčkom Teddyjem. Potem pa vidi svojo priložnost v klošarju, ki trdi, da je bil nekoč slaven boksar ... Novinarska integriteta in odnos med očetom in sinom sta glavni temi filma, ki ni brez napak (posebej velika je neizrazit in nezanimiv glavni junak), se pa zanje skoraj odkupi z odlično igro Samuela Jacksona v vlogi klošarja.

V iskanju nemogočega, dirigentka Mirga Gražinytė-Tyla: TV SLO 2 ob 21. 00

VIKEND - Mirga Gražinte - Tyle: Going For Impossible - Na utrip srca: V iskanju nemogočega, dirigentka Mirga Gražinytė-Tyla Foto Tvspored-service Tvspored-service

Mirga Gražinytė-Tyla: Going for the Impossible. Nem., 2017. Režija: Daniela Schmidt-Langels. Dok. film. 55 min.

Litovska dirigentka Mirga Gražinytė-Tyla (r. 1986) velja za eno najuspešnejših glasbenic današnjega časa. Leta 2016, ko ji je bilo komaj 30 let, so jo izbrali za glasbeno direktorico in dirigentko Simfoničnega orkestra mesta Birmingham. Tako je na nasledila slovita dirigenta Andrisa Nelsonsa in sira Simona Rattla. V intimnem dokumentarnem filmskem portretu spremljamo njeno pot do te prestižne funkcije, film pa bogatijo prizori njenega dirigiranja.