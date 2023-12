TV namigi: kaj bo na sporedu za silvestrovo?

Nedelja 31. decembra

Kaj dogaja? ob 20.00

V posebni izdaji oddaje se bodo spomnili odmevnih dogodkov lanskega leta in pogledali, česa se lahko veselimo v prihodnjem letu. Na terenu bo tradicionalni dvoboj harmonik, preverili bodo, kakšne težave nov način obračunavanja stroškov elektrike prinaša dedku Mrazu. Novoletne pozdrave in poslanice so tokrat dobili iz Italije, Argentine in Ukrajine, s posebnim glasbenim nastopom pa bosta gledalce počastila tudi sam predsednik vlade in Luka M(ese)C. V telenovelo Palomar prihaja čisto prava Urška Klakočar Zupančič.

Srečno 2024! ob 20.45

Na sporedu bo glasbeni šov iz dvorane Tabor v Mariboru, na katerem je nastopilo več kot 280 priljubljenih glasbenikov.

Prireditev so povezovali voditeljice in voditelji TV Slovenija: Blaž Švab, Melani Mekicar, Manica Janežič Ambrožič, Jasmina Jamnik, Andrej Hofer, Saša Krajnc, Saša Jerković, Urban Laurenčič, Andrej Geržina, Karin Sabadin, Boštjan Romih, Ana Tavčar in Mojca Mavec.

Za glasbo so poskrbeli: Diamanti, Modrijani, Silvo Pliberšek, ansambel Saša Avsenika, Alfi Nipič in njegovi muzikanti, Čuki, Dejan Vunjak, Gregor Ravnik, Žiga Rustja, Igor in Zlati zvoki z Andrejem Bergantom, Domen Kumer, Špela Grošelj, Žan Serčič, Jan Plestenjak, Chicas, Flirrt, Nina Pušlar, Fehtarji, Vzrock in Ivan Hudnik, Vili Resnik, Miran Rudan, Vivere, Kvatropirci, Maraaya, Hajdi, Luka Basi, Polkaholiki, Mladi Dolenjci, BQL Rok, Štirje kovači, Klateži, Čudežna polja, Gadi in Poskočni, Raubarji, Obvezna smer, Gu-Gu, Uroš in Tjaša, Kvartopirci in Stil.

Po oddaji bosta na 1. programu na sporedu še koncerta Aleša Klinarja z Rock Partyzani in Žana Serčiča.

Filmi na TV SLO 2

Na 2. programu si bodo sledili filmi, večinoma komedije in pustolovščine. Tu bo španska komedija Ljubezen v Sevilli, nizozemska romantična komedija Nosečnice, francoska mešanica komedije in kriminalke Končno svoboden, film ceste v slogu Thelme in Louise Maroške kraljice in pustolovski film Izgubljeno mesto Z.

Pop TV in Kanal A

Krudovi 2 ob 20.00

Krudovi 2. Foto Pop TV

Pop TV bo večer začel s sinhronizirano premiero animiranega filma, v katerem se vrača prazgodovinska družina Krudovi. Družina je preživela marsikatero nevarnost, zdaj pa se bo morala soočiti z nečim, kar jo bo pretreslo še bolj. Krudovi potrebujejo nov, varnejši dom. Ko odkrijejo idiličen raj, so prepričani, da so njihovi problemi rešeni. Toda tam že živi druga družina, Boljširod. Boljširodovi so s svojo dodelano hišico na drevesu, neverjetnimi izumi in namakalnimi hektari svežih pridelkov na evolucijski lestvici kar nekaj korakov pred Krudovimi. Ko v svoj dom sprejmejo Krudove, napetosti med njimi kmalu dosežejo prelomno točko. A pojavi se nova grožnja ...

Gremo mi po svoje 1 in 2 od 21.55

Gremo mi po svoje. Foto Pop TV​

Nadaljevali bodo s slovenskima mladinskima komedijama Gremo mi po svoje režiserja Mihe Hočevarja. V prvem Aleks (Tadej Koren Šmid) s taborniškimi prijatelji tabori ob Bohinjskem jezeru. Njihov vodja (Jurij Zrnec) preresno jemlje taborništvo in vzgojo otrok in s tem povzroča komične zaplete. Tudi to, da se fantje bolj kot za taborniški red in veščine zanimajo za sosednji, športno-umet­niški tabor, kjer so večinoma dekleta, ne pripomore k disciplini.

V drugem pa idilično taborjenje tabornikov iz rodu Zvitega svizca, ki jih vodi tečni Starešina (Zrnec), zmoti prihod štajerskih tabornikov in njihovega tekmovalno nastrojenega Šefa (Tadej Toš), ki si je takoj v laseh s Starešino. Toda ko najdeta skupnega sovražnika, drobnjakarsko Inšpektorico, obsedeno z novimi evropskimi taborniškimi pravili, hitro združita moči. Ko se izgubi skupina najmlajših tabornikov, postane vse skupaj še živahnejše.

Kaj ponuja Kanal A, je komaj vredno omembe, saj bodo na sporedu že ničkolikokrat predvajani filmi, kot so Greva narazen, Rambo 3 in Jackie Chan: prvi udarec.

Planet TV

Hobiti od 20.00

Hobit: Nepričakovano potovanje. Foto Planet TV

Na sporedu bo celotna trilogija Hobitov Petra Jacksona. V prvem filmu Nepričakovano potovanje Bilbo (Martin Freeman) živi navadno hobitsko življenje, dokler v njegov svet ne pridejo čarovnik Gandalf (Ian McKellen), kralj Thorin (Richard Armitage) in njegovi škratje ter ga prosijo, naj jim pomaga vdreti v gnezdo zlobnega zmaja Smauga.

Smaugova pušča. Foto Planet TV

V drugem Smaugova pušča se Bilbo, Gandalf in trinajst škratov pod vodstvom Torina podajo na nevarno potovanje. Njihov cilj je spet pridobiti Samotno goro in izgubljeno kraljestvo škratov Erbor izpod oblasti zmaja Smauga (Benedict Cumberbatch). Na poti jih med drugim čakajo smrtonosni pajki in neprijazni vilinci.

V zadnjem filmu Bitka petih vojska pa je druščina, potem ko si je priborila nazaj svojo domovino, pri tem nehote osvobodili smrtonosno silo. Smaug svoj ognjeni bes znese nad možmi, ženskami in otroki Jezernega mesta ...