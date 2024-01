TV namigi: kaj skriva monopoli, kdo v Ljubljani kupi stanovanje za 4 milijone

Četrtek, 4. januarja

Brez milosti: Skrivna zgodovina monopolija (Premiera): TV SLO 1 ob 21.10

Ruthless: Monopoly's Secret History. ZDA, 2023. Režija: Stephen Ives. Dok. odd. 55 min.

Monopoli je že skoraj stoletje najbolj priljubljena namizna igra v ZDA in zdi se, da je pravi poklon nebrzdanemu pohlepu in kapitalistični družbi. Toda v ozadju igre se skriva saga o radikalni feministki, kvekerjih v Atlantic Cityju in brezposelnem serviserju radiatorjev. Pa tudi o odločnem profesorju, ki je desetletje bil boj z največjim proizvajalcem igrač v ZDA, da bi mu odvzel nepošteno pridobljeni monopol nad monopolijem.

Oddaja je tako napol detektivska zgodba in napol družbeni komentar.

Tarča: Med elito in brezdomci: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2024. Vodi: Erika Žnidaršič. Pog. odd. 70 min.

Luksuzna stanovanja: Palais in Villa Schellenburg. Foto: Dejan Javornik

Prestižna gradnja, dragi materiali, občutek razkošja. V prvi Tarči v novem letu smo raziskovali, kdo je tako imenovana elita, ki lahko v glavnem mestu kupi stanovanje za štiri milijone evrov ali pa ga najame za 6000 evrov mesečno? Kdo so investitorji, kdo lastniki? Med njimi so znani odvetniki, podjetniki, zdravniki. Na eni strani kopičenje nepremičnin, na drugi pa čedalje več stisk zaradi visokih cen.

Kraljice: TV SLO 1 ob 23.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Queens/Malikates. Maroko, 2022. Režija: Yasmine Benkiran. Igrajo: Nisrin Erradi, Jalila Tlemsi, Nisrine Benchara, Rayhan Guaran. Pust. film. 85 min.

Kraljice. Foto TVS

Casablanca, Maroko. Zineb je bila v zaporu zaradi vsemogočih lopovščin in kraj, povezanih z mamili. Po precej nasilnem dvoboju je prišla do orožja in pobegnila iz zapora. Najprej se je odpravila po 11-letno hčerko Ines, nato pa je z njo po spletu naključjih pristala še mehaničarka Asma, ki je ujeta v prisilnem zakonu, a sanja o zunanjem svetu.

Trojica se v slogu maroških Thelme & Louise poda na beg pred policijo, ki se dogaja na maroških brezpotjih med gorovjem in atlantskim oceanom, v deželi žgoče, a divje in neokrnjene lepote …