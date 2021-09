TV namigi: Kako se znebiti šefa, Sosedi in Charles & Diana

Četrtek, 2. septembra

Kako se znebiti šefa: Kanal A ob 20.00

Sosedi: Planet TV ob 19.45

Sosedi Foto Planet Tv

Charles in Diana: 1983: Planet TV ob 21.35

Charles in Diana: 1983 Foto Planet Tv

Uradnika Nick in Kurt ter zobni tehnik Dale so prijatelji, ki imajo res grozljive šefe. Nicka šef prisili, da dela dolge nadure, in ga ves čas ponižuje, Kurt po smrti svojega odličnega šefa »podeduje« njegovega zlobnega sina, Dala pa njegova šefinja spolno nadleguje. Trojica kmalu pride do spoznanja: njihovi šefi morajo umreti.Najboljša stran farse, ki bo nekatere nasmejala in druge spravila ob živce, so prav gotovo čudovito zlobni šefi, ki očitno uživajo v svojih vlogah. »Dobri fantje« pa so žal premalo izvirni in drzni, da bi bil film kvalificiran kot kaj več od hitro pozabljive zabave.Mac in Kelly Radnor sta mlad, poročen par, ki je svoja divja leta pustil za sabo. Zdaj živita umirjeno primestno življenje s svojo malo hčerkico. A njihovega miru je konec, ko se v soseščino priselijo žurerski študenti. Mac in Kelly najprej poskušata stvari urediti po mirni poti in predsednika bratovščine Teddyja Sandersa prosita, naj bodo bolj uvidevni. A žur se nadaljuje in Radnorjeva pokličeta policijo. A fantje se maščujejo.Osrednji zaplet filma je dvoboj med staršema ter bratovščino, a avtorji filma so temu osnovnemu ogrodju uspešno dodali še teme odraščanja, sprejetosti v družbi in prijateljstva ...Film je pogled v zakulisje kraljeve turneje princa Charlesa in princese Diane po Avstraliji in Novi Zelandiji leta 1983. Takrat je najslavnejši par na svetu prispel v Alice Springs v Avstraliji, kjer ju je pričakalo morje oboževalcev, polnih upanja, optimizma in ljubezni do princa in princese. A vse ni tako, kot se zdi.Po dveh letih zakona, ob devetmesečnem dojenčku in pod nenehno budnim očesom javnosti se začnejo kazati razpoke v fasadi popolnega para. Njuna ljubezen se začne krhati ...