TV namigi: Katarski dokumenti, Glas ljudstva in Joanna Lumley

Četrtek, 4. avgusta

Katarski dokumenti: TV SLO 2 ob 21.45

Qatar Charity Papers. Koprod., 2019. Režija: Jérome Sesquin. Dok. odd. 65 min.

Katarska dobrodelna ustanova je največja človekoljubna organizacija v Katarju; danes deluje v več kot 70 državah. Avtorji dokumentarne oddaje raziščejo razkrite dokumente, ki so jih priskrbeli žvižgači in ki domnevno dokazujejo, da se ta ustanova ne posveča le pomoči žrtvam vojn in naravnih nesreč, temveč se povezuje z gibanjem Muslimanskih bratov in tako zavzema za interese islamistov v Evropi.

Že davno pred preiskavo je na primer Osama Bin Laden izjavil, da je Katarska dobrodelna ustanova ena od organizacij, ki finančno podpira čezmorske operacije Al Kajde.

Glas ljudstva: HBO ob 23.00

Ukrainski sluga narodu. Polj., 2020. Režija: Barbara Wlodarczyk. Dok. film. 55 min.

Glas ljudstva Foto HBO

Film je anatomija uspeha Volodimirja Zelenskega, moža z najbolj spektakularno politično kariero v Evropi.

Rojen v judovski družini je odrasel v rusko govoreči družini in se po diplomi iz prava lotil komedije. Posebej je zaslovel s politično satiro Sluha narodu, v kateri je igral učitelja zgodovine, ki ga nepričakovano izvolijo za predsednika Ukrajine. Na silvestrovo leta 2018 je Zelenski napovedal svojo lastno kandidaturo za predsednika in 2019 prepričljivo zmagal.

Velika Britanija z Joanno Lumley: TV SLO 1 ob 20.00

Joanna Lumley's Britain. VB, 2021. 3/3. Režija: Mark Bates. Dok. miniserija. 50 min.

Velika Britanija z Joanno Lumley Foto Tv Slo

V tretji epizodi si angleška igralka Joanna Lumley ogleda osupljivo pokrajino v Walesu, ki so jo ustvarili viktorijanski rudarji skrilavca, in spozna valižanskega opernega pevca, nato prepotuje grofije južne Anglije. Obišče kmetijo, kjer že več kot dvesto let pridelujejo jabolčnik, razišče Pečino sv. Mihaela in posestvo Knepp, nekdanjo komercialno kmetijo, ki so jo v duhu ohranjanja vrst prepustili naravi.

Pot sklene v svojem domačem mestu London, kjer poišče 95-letnega vojnega veterana, pevca stare skupine Southlanders.