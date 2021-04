TV namigi: Kdo laže?, Marsovec in Cesta

Petek, 23, aprila





Kdo laže?: TV SLO 2 ob 20.00





Marsovec: Planet TV ob 22.40

Cesta: TV SLO 1 ob 23.10

Cesta Foto Tv Slo

V prvi sezoni je Laura spoznala prijetnega zdravnika Andrewa, s katerim je šla na večerjo, a njegovi nameni so bili izprijeni in izkazalo se je, da ni bila njegova edina žrtev.Druga sezona se začne tri tedne po tem, ko je bila izdana tiralica. Andrew je izginil, bremeni ga spolni napad na devetnajst žensk. Ko najdejo njegovo truplo, je policija pred težko nalogo. Ugotoviti mora, kaj se je dogajalo v zadnjih tednih njegovega življenja in kdo ga je umoril. Primer prevzame odločna detektivka Karen Renton z oddelka za umore, ki sumi Lauro, a ta vztrajno zanika vpletenost v zdravnikovo smrt.Astronavt Mark Watney (Damon) ostane sam na Marsu, potem ko kolegi iz posadke napačno domnevajo, da je umrl v nevihti, in planet zapustijo brez njega. Mark se tako znajde v zelo slabih razmerah, a je odločen, da se ne bo vdal: poiskal bo način, kako ne umreti od lakote in kako sporočiti na Zemljo, da je še živ.Nenavadno optimističen in humoren film za Ridleyja Scotta je morda manj ambiciozen kot Nolanovo Medzvezdje, a je tako piflarsko simpatičen in dobro odigran, da gledalca prikuje pred zaslon kljub svoji dolžini.Ganljiva mojstrovina italijanskega maestra Federica Fellinija.Zgodba govori o dekletu, ki jo mati proda potujočemu zabavljaču. Gelsomina na poti z Zampanòm, robustnežem, ki služi denar z razkazovanjem moči, prestane veliko hudega, a se kljub njegovemu nasilnemu vedenju na nenavaden način naveže nanj. Dekle spoznava, da je na svetu več krutosti kot solidarnosti, vendar sama ostane dobrosrčna. Zampanò Gelsomino zapusti, a se pozneje pokesa za svoje napake.