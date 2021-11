TV namigi: Klic dobrote, Koristolovec in Marius Petipa

Sreda, 24. novembra

Klic dobrote: TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2021. Dobrodelni koncert. 110 min.

Klic dobrote je dobrodelni koncert, ki ga slovenska Karitas prireja vsako leto v športni dvorani v Celju. Namenjen je zbiranju sredstev za družine v stiski. Letošnje geslo Srce, ki sprejema opozarja na osnovno človeško potrebo po bližini. Spodbuja nas, da se ustavimo in si vzamemo čas za drugega človeka. Vabi nas tudi, da odgovorimo s solidarnostjo, prijazno besedo, darovi ali prostovoljstvom pri pomoči ljudem v stiski.

Nastopili bodo Orkester Cantabile, Nuška Drašček, Mojca Bitenc Križaj, Irena Yebuah Tiran, Estera Stojko, Omar Naber, Kvatropirci, Ansambel Saša Avsenika, mladi solisti z Glasbene Matice Ljubljana in sodelavci Radia Ognjišče. Koncert bosta povezovala Bernarda Žarn in Jure Sešek.

Koristolovec: TV SLO 2 ob 22.05

Gold Digger. VB, 2019. 1/6. Režija: Vanessa Caswill. Igrajo: Julia Ormond, Ben Barnes, Sebastian Armesto, Jemima Rooper, Archie Renaux. Miniserija. 65 min.

Koristolovec Foto Tv Slo

Nedavno ločena 60-letna Julia Day v muzeju spozna veliko mlajšega Benjamina Greena. Julia je svoje življenje podredila družini in v zakonu s Tedom so se jima rodili trije otroci: Patrick, Della in Leo, ki so že vsi odrasli. Ted jo je prevaral z njeno najboljšo prijateljico Marsho in po ločitvi Julia čuti, da je končno prišel čas, ki ga bo imela zase.

Z Benjaminom postaneta par in predvsem Patrick in Della nad mamino novo zvezo nista navdušena. Še več, prepričana sta, da je Benjamin z Julio le zaradi denarja, in pripravljena sta storiti marsikaj, da to dokažeta.

Marius Petipa, francoski velikan ruskega baleta: TV SLO 2 ob 20.15

Marius Petipa, the French Master of Russian Ballet. Fr., 2020. Režija: Denis Sneguirev. Dok. film. 60 min.

Marius Petipa, francoski velikan ruskega baleta Foto Tv Slo

Francoskega plesalca, koreografa in libretista Mariusa Petipaja (roj. l. 1818) svet še danes pozna po znamenitih klasičnih baletih Labodje jezero, Trnuljčica, Hrestač, Bajadera in Don Kihot. Od sredine romantičnega 19. stoletja je umetniško deloval v baletu Kirov v Rusiji in postal baletni mojster na carskem dvoru.

Dokumentarni film predstavlja Petipaja kot človeka, njegovo umetnost, njegov čas in njegovo dediščino.