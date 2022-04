TV namigi: Ključ, Gotthard in Kraljevska izmenjava

Četrtek, 28. aprila

Ključ: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2022. Režija: Jani Sever. Dok.-igrani film. 55 min.

Statistika je o prostituciji v Sloveniji slepa. Jasno je le, da se s to dejavnostjo ukvarja ogromno ljudi in da je tesno povezana s trgovino z ljudmi, suženjskimi odnosi in kriminalnim podzemljem.

Film predstavlja avtentično pričevanje N. N., ki ji je uspelo po izkušnji v prostituciji s pomočjo društva Ključ vnovič začeti živeti svobodno življenje. Skozi njene besede in igrane prizore spoznavamo realnost prostitucije v Sloveniji. Njeno pričevanje s svojo življenjsko zgodbo dopolnjuje Katjuša Popovič, nekdanja kriminalistka in ustanoviteljica društva Ključ. Širše ozadje tematike pa slikajo tudi intervjuji s strokovnjaki za to področje.

Skrivnostni Gotthard – prelaz pionirjev: TV SLO 2 ob 20.00

Mythos Gotthard - Pass der Pioniere. Nem., 2018. Režija: Verena Schönauer. Dok. odd. 50 min.

Skrivnostni Gotthard – prelaz pionirjev Foto Tv Slo

Dokumentarna oddaja predstavi vznemirljivo zgodbo o razvoju enega najpomembnejših alpskih prelazov v Evropi, prelaza Gotthard – vse od pešpoti skozi visokogorje do izgradnje izjemnega železniškega predora.

Nekoč so trgovci in romarji za prehod potrebovali 30 ur hoda. V 19. stoletju so ljudi s severa in juga povezale poštne kočije. Danes globalno segrevanje predstavlja velike težave za tamkajšnje prebivalce. Strokovnjaki skušajo z različnimi metodami ublažiti njegove učinke in bolje napovedati dolgoročne posledice.

Kraljevska izmenjava: TV SLO 1 ob 23.20

Vikendova ocena: 4 od (5)

L'echange des princesses. Fr., 2017. Režija: Marc Dugain. Igrajo: Lambert Wilson, Anamaria Vartolomei, Olivier Gourmet, Catherine Mouchet. Drama. 110 min.

Kraljevska izmenjava Foto Tv Slo

Leto 1721. Francoski regent Filip Orleanski ima drzno idejo: enajstletni Ludvik XV. bo kmalu postal francoski kralj in izmenjava princes bi narodu zagotovila mir s Španijo.

Tako predlaga poroko dvanajstletne hčerke, gospodične de Montpensier, s 14-letnim asturijskim princem, naslednikom španske krone. A ne le to, tudi Ludvik XV. naj se poroči z Marijo-Ano Viktorijo, štiriletno hčerko španskega monarha. V Madridu so nad zamislijo navdušeni ...