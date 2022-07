TV namigi: Kolesar, Pretepač in Kraljev govor

Sreda, 6. junija

Kolesar: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Racer. Bel., 2020. Režija: Kieron J. Walsh. Igrajo: Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee, Iain Glen, Karel Roden. Drama. 110 min.

Poletje 1998. Uvodne etape Le tour de France so prestavljene na Irsko. Belgijski kolesar v poznih tridesetih, Dom Chabol, je že dvajset let eden glavnih pomočnikov v svoji ekipi. Gre za eno bolj požrtvovalnih vlog; pomočnik poskrbi za nastavitev tempa in v splošnem ponuja vso podporo in pomoč glavnemu kolesarju, sprinterju ali kapetanu ekipe. Možnosti za etapno zmago pomočnikov redko kdaj pridejo v poštev.

Toda Dom, ki je pred koncem kariere, že vrsto let po tihem neguje željo, da bi vsaj enkrat oblekel rumeno majico. A zgodi se ravno nasprotno, Doma brez večjih ceremonij odpustijo.

Pretepač: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Goon. ZDA, 2011. Režija: Michael Dowse. Igrajo: Seann William Scott, Jay Baruchel, Alison Pill, Liev Schreiber, Eugene Levy. Kom. 105 min.

Pretepač Foto Pro Plus

Doug Glatt je nezadovoljen s svojo službo kot redar v lokalnem baru, saj se počuti kot črna ovca v družini uspešnežev. Njegov oče, ki ga je posvojil, je namreč zdravnik, prav tako njegov brat. Zato Doug sanja o drugačnem življenju.

Potem pa zaradi pretepa, v katerem brez težav zmaga, trener hokejske ekipe Halifax Highlanders v njem vidi velik potencial, predvsem pretepača, ki bi obračunal z nasprotniki. Doug kmalu postane prava zvezda, obeta pa se mu tudi ljubezensko razmerje.

Kraljev govor: Planet TV 2 ob 18.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The King's Speech. Koprod., 2010. Režija: Tom Hooper. Igrajo: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi, Robert Portal. Drama. 130 min.

Kraljev govor Foto Planet Tv

Film o tem, kako angleški prestolonaslednik premaga svoje težave z jecljanjem in postane kralj, bi lahko bil puščobna drama, a v režiji Toma Hooperja je zgodba o kralju Juriju VI. postala topla, živahna in navdihujoča.

Kraljev sin Albert je z ženo res našel pomoč za svojo govorno težavo pri nekonvencionalnem Lionelu Logueu. Ta mu je bil v oporo tudi kot prijatelj, ko je Albert spoznal, da bo postal kralj, in to države tik pred vstopom v vojno.