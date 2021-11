TV namigi: Kolumbovi predhodniki, Ličkanje in Grantchester

Četrtek, 25. novembra

Kolumbovi predhodniki – pravi odkritelji Amerike: TV SLO 2 ob 20.05

First Before Columbus - The True Discoverers of America. Nem., 2019. Dok. film. 55 min.

Za mnoge Kolumb ostaja tisti, ki je odkril Ameriko. A zgodovinske listine in arheološke najdbe potrjujejo, da so ga prehiteli drugi raziskovalci.

Prvi Evropejec, ki je stopil na ameriška tla, je bil že okoli leta 1000 Viking Leif Erikson. Srednjeveški valižanski princ Madoc naj bi približno 300 let pred Kolumbom zgradil utrjena mesta ob reki Ohio. Kralj tedanjega malijskega imperija pa je menda 200 let pred Kolumbovim podvigom s svojim neizmernim bogastvom financiral velikansko floto, namenjeno v Ameriko.

Te bomo z ličkanjem naphali: TV SLO 2 ob 17.00

Slo., 2021. Dok. odd. 55 min.

Te bomo z ličkanjem naphali Foto Tv Slo

Ko jesen trka na vrata in dozorevajo pridelki pridnih rok, se na kmetih začenjajo opravila, ki obujajo številne iskrive spomine. Od prve ljubezni, petja in pripovedovanja šal, do nagajivosti med plesom. In čeprav je šlo za garaško delo, so se marsikje veselili časa, ko se je zbrala vsa vas in so po domovih pospravili, kar je podarila narava.

Svojevrsten kmečki praznik je bil na podežeju od vedno tudi ličkanje koruze. Še pred desetletji je bilo to najpomembnejše jesensko kmečko opravilo, pa tudi veselje za staro in mlado. Danes skoraj pozabljeni običaj so obudili domačini v Dogošah in polepšali jesenski večer.

Grantchester: Fox Crime ob 22.00

VB, 2021. 6. sezona. 1/8. Režija: Rob Evans. Igrajo: Robson Green, Tom Brittney, Al Weaver, Tessa Peake-Jones, Kacey Ainsworth. TV-serija. 60 min.

Grantchester Foto Fox

Grantchester je elegantna kriminalna serija, postavljena v britanski svet 50. let 20. stoletja.

Šesta sezona se začne sredi dolgega vročega poletja leta 1959, sredi sezone porok. Medtem ko duhovnik Will Davenport združuje srečne pare v zakonske zveze, ima detektiv Geordie Keating polne roke dela z reševanjem umorov. Družina iz župnišča in Keatingovi so na prepotrebnem poletnem oddihu v počitniškem kampu Merries, ko lastnika kampa najdejo mrtvega, okoliščine pa so sumljive.