TV namigi: Končno skupaj, Prijateljica in V osrčju nevihte

Četrtek, 22. julija

Končno skupaj: Planet TV ob 19.45



Genialna prijateljica: TV SLO 2 ob 22.30

Genialna prijateljica Foto Tv Slo



V osrčju nevihte: HBO ob 21.55

V osrčju nevihte Foto HBO

V New Yorku Joel in Molly večerjata s prijateljema. Povesta jima, kako sta se spoznala. Molly je imela majhno trgovino s sladkarijami, Joel pa je delal v velikem podjetju, ki je potem kupilo Mollyjino trgovino. Kmalu postane jasno, da je njuna zveza kot iz osladne romantične komedije.Satirična zgodba, polna komičnih klišejev, norih likov, vzponov in padcev, ponuja obilo presenečenj med odkrivanjem bolj ali manj uhojene poti, ki bi lahko vodila do sreče zaljubljenega para. Odlična kemija med protagonistoma je eden glavnih adutov filma, pravijo kritiki.»Lila se je pojavila v mojem življenju v prvem razredu osnovne šole, name je takoj naredila vtis s svojo predrznostjo. V razredu smo si vse veliko upale, a le, kadar nismo bile na očeh učiteljice Olivierove. Lila pa je bila predrzna zmeraj,« v priznani knjigi, ki je sedaj pod taktirko mreže HBO postala serija, Elena opiše enega od svojih prvih spominov na Lilo.Danes je Elena Greco odrasla ženska, njena prijateljica Lila Cerullo je izginila brez sledu, ona pa začne pisati zgodbo o njunem življenju in mladosti, ki bo gledalce odpeljala na ulice Neaplja v petdesetih letih.Serija prinaša zamotano potovanje in razkrinkavanje veleuma, ki stoji za aktivistično skupino QAnon. Med triletno globalno raziskavo serija beleži razvoj anonimnega lika, znanega kot Q, s še nikoli videnim dostopom do ključnih akterjev tega gibanja.Razkriva, kako Q uporablja teorije zarote in informacijsko vojno za sprožanje spletnih senzacij, političnih debat in manipulacije z mnenjem ljudi. Serija preučuje tudi vpliv gibanja na ameriško kulturo in se sprašuje o posledicah necenzurirane »svobode govora«