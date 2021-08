TV namigi: Kraljestvo, Smrt na pogrebu in Na begu pred mafijo

Ponedeljek, 2. avgusta



Kraljestvo: Kanal A ob 20.00



Smrt na pogrebu: Kino ob 20.00

Smrt na pogrebu Foto Pro Plus



Na begu pred mafijo: Kanal A ob 22.00

Na begu pred mafijo Foto Pro Plus

Izmišljena zgodba, ki pa so jo navdihnili resnični bombni napadi v Riadu 12. maja 2003, se vrti okrog ekipe agentov FBI, ki skuša pod vodstvom agenta Ronalda Fleuryja raziskati bombni napad na bivališča tujih delavcev v Savdski Arabiji. Savdski ambasador jim je dal za preiskavo na voljo le pet dni, ameriški ambasador pa bi najraje videl, da bi te dni izkoristili za fotografiranje. A Fleury je odločen stvari priti do dna.Čeprav se (še posebej zaradi odlične uvodne sekvence) zdi, da gre za politični film s komentarjem, je v ozadju vendarle tipična akcijska ekstravaganca.Brata Aaron in Ryan nameravata na svojem družinskem domu organizirati pogreb za svojega pravkar umrlega očeta. Toda že od samega začetka pogrebno slovesnost pestijo nenavadne težave, saj s pogrebnega zavoda pripeljejo napačno truplo, nesložni družinski člani pa poskrbijo za celo vrsto prepirov in škandalov, ki močno načnejo že tako trhlo družinsko harmonijo.Ameriška priredba istoimenske angleške črne komedije se od izvirnika ne oddaljuje veliko, kljub vsemu pa je med filmoma opaziti tipične razlike med angleškim in ameriškim humorjem.Mlademu mafijcu Joeyju se življenje obrne na glavo, ko izgine orožje, ki je bilo uporabljeno pri umoru pokvarjenih policistov.Joey je dobil nalogo, da se pištole znebi, a jo je preprosto odnesel k sebi domov, od koder jo je izmaknil sosedov fant. Joey mora zdaj fanta in pištolo čim prej najti. Poda se na lov, a za petami ima dve mafijski družini in ekipo skorumpiranih policistov, ki prežijo na vsako njegovo potezo.