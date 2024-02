TV namigi: lepa razvajenka, nesposobni oče in vrtnar s skrivnostjo

Emma (Premiera): Pop TV ob 21.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Emma. VB, 2020. Režija: Autumn de Wilde. Igrajo: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Mia Goth, Josh O'Connor, Callum Turner, Bill Nighy, ​Gemma Whelan. Rom. kom. 140 min.

Najnovejša priredba romana Jane Austen je režijski prvenec režiserke Autumn de Wilde.

Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy) je lepa, pametna in bogata mlada ženska, ki v svojem zaspanem mestecu nima tekmice. V bleščeči satiri družbenega razreda in bolečini odraščanja se Emma prebija med neuspelimi poskusi romantičnih zbliževanj, da bi našla sorodno dušo, ki je bila ves čas pred njenimi očmi.

Film je bil nominiran za oskarja za make-up in za kostumografijo.

10 dni brez mame (Premiera): TV SLO 1 ob 15.15

Vikendova ocena: 3 (od 5)

10 jour sans maman. Fr., 2020. Režija: Ludovic Bernard. Igrajo: Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David, Alexis Michalik, Marc Bodnar. Druž. kom. 100 min.

10 dni brez mame. Foto TVS

Isabelle je skrbna mati in žena, ki se nekega dne odloči, da bo prvič v življenju vzela dopust od gospodinjskega dela. Njen mož Antoine, ki dela na čelu velikega podjetja, je prepričan, da je obvladovanje hiše s štirimi otroki majhen zalogaj v primerjavi z odgovornostjo, ki jo vsak dan prenaša v službi. Ko Isabelle za seboj zapre vrata, pa Antoine odkrije, da se ne bi mogel bolj motiti. Z vsakim dnem se bolj zaveda, kako zahtevno je delo skrbnika odraščajočih otrok.

Klišejska komedija, ki pa je tako dobro izvedena, da jo z veseljem gledamo, so rekli kritiki.

Športni namigi Smučarski skoki (Ž) . Svetovni pokal, Hinzenbach: TV SLO 2 ob 14.14

. Svetovni pokal, Hinzenbach: TV SLO 2 ob 14.14 Smučarski poleti (M) . Svetovni pokal, Oberstdorf: TV SLO 2 ob 15.55

. Svetovni pokal, Oberstdorf: TV SLO 2 ob 15.55 Košarka (M). Slovenija – Izrael. Kvalifikacije za EP 2025: Šport TV ob 17.15

Vrtnarski mojster (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Master Gardener. ZDA, 2022. Režija: Paul Schrader. Igrajo: Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Quintessa Swindell, Esai Morales, Eduardo Losan. Drama/triler. 110 min.

Vrtnarski mojster. Foto HBO

Vrtnar Narvel Roth (Joel Edgerton) z majhno skupino pomočnikov skrbi za vrtove premožne vdove Norma Haverhill (Sigourney Weaver), s katero ima tudi razmerje. Ko ga vdova prosi, da bi v varstvo vzel njeno težavno in odtujeno vnukinjo Mayo, se začnejo postopoma razkrivati drobci Narvelove temačne in nasilne preteklosti. Kmalu se znajde pred dilemo, komu zaupati in kakšna prihodnost ga čaka za vogalom.

Slavni scenarist Taksista in režiser Ameriškega žigola prinaša sklep ohlapne trilogije, v kateri sta še Preporod (First Reformed, 2017) z Ethanom Hawkom in Števec kart (The Card Counter, 2021) z Oscarjem Isaacom. Ne ravno njegov najboljši film, a vseeno vreden ogleda.