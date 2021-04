TV namigi: Leteča Holandca, Černobil in Kavarna Astoria

Nedelja, 25. aprila



Leteča Holandca: TV SLO 1 ob 20.00

Černobil – zadnja sovjetska bitka: TV SLO 1 ob 22.20

Černobil – zadnja sovjetska bitka Foto Tv Slo

Kavarna Astoria: TV SLO 1 ob 15.10

Kavarna Astoria Foto Tv Slo

Doslej najdražja nizozemska nadaljevanka je posneta po resničnih dogodkih. KLM je najstarejša letalska družba, ki še vedno obratuje in je ohranila prvotno ime do današnjih dni.Idealist Albert Plesman, prvi upravnik in kasneje direktor letalske družbe KLM, ter oportunist Anthony Fokker, pilot in izdelovalec letal, težko shajata skupaj, a hkrati ne moreta drug brez drugega. Kljub vsemu v letih med 1919 in 1930 združita znanje in denar ter postavita temelje nizozemskega civilnega letalstva.Če se je 20. stoletje zares začelo 12. aprila 1912 s potopitvijo Titanika, se je morda predčasno končalo 26. aprila 1986 z eksplozijo reaktorja št. 4 jedrske elektrarne Lenin, znane kot Černobil, pravijo avtorji dokumentarca.Katastrofa neizmerljivih posledic je iztisnila življenje iz mesta Pripjat, porušila globalno geopolitiko in neposredno ali posredno vplivala na vzpostavitev novih razmerij moči 20. stoletja, kar je pripeljalo tudi do razpada Sovjetske zveze nekaj let kasneje – spremenila je potek zgodovine in svet ni bil nikoli več enak.Branko obišče nekdanjo kavarno svojega očeta in ugotovi, da se je v današnjem času povsem spremenila. Spomin mu uide v leta pred drugo svetovno vojno in po osvoboditvi.Pred vojno je bila kavarna Astoria središče družabnega življenja v Mariboru, njen ugledni lastnik gospod Zorko pa je z zaslužkom kupoval zlatnike in jih skrival v kleti. Po vojni pa je moral zaradi skrivanja zlatnikov v zapor. Film po scenariju Žarka Petana v melanholičnem in ironičnem tonu pripoveduje o mariborski meščanski družini.