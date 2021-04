TV namigi: Leto življenja, Titanik in Hobit

Sobota, 3. aprila

Leto življenja: POP TV ob 20.00



Titanik: Planet TV ob 21.25

Titanik Foto Planet Tv



Hobit: Nepričakovano potovanje: Kanal A ob 20.00

Hobit: Nepričakovano potovanje Foto Pro Plus

Mitja Okorn je kariero začel leta 2004 z gverilskim filmom Tu pa tam, nato pa je svojo kariero nadaljeval na Poljskem, kjer je bil posebej uspešen z romantičnima komedijama Pisma sv. Nikolaju in Planet samskih. Leto življenja je njegov prvi hollywoodski film.Drama govori o 17-letnem Darynu, ki se zaljubi v ognjevito in spontano Isabelle, ki pa je neozdravljivo bolna. Darynovo življenje se zaradi tega obrne precej drugače, kot je načrtoval njegov oče Xavier, ki želi, da bi sin študiral na Harvardu. Ker ima Isabelle pred seboj le še leto življenja, se Daryn zaveže, da bosta v času, ki ji je preostal, doživela vse, kar bi sicer v življenju.Naj takoj izdamo konec filma: da, ena najznamenitejših ladij v zgodovini se potopi. In James Cameron se je zelo potrudil, da je gledalcem ponudil čim bolj pristen prikaz ladje, njene notranjosti, zadnje poti posadke in potnikov, končal pa z veličastnim prikazom potopa Titanika.Osrednja zgodba pa je prepovedana ljubezen v slogu Romea in Julije med revnim umetnikom Jackom in plemkinjo Rose. Žal so spletke med sicer izmišljenimi junaki prikazane preveč črno-belo.Prvi film iz trilogije Hobit, predzgodbe trilogije Gospodar prstanov, vrne oboževalce v Srednji svet.Bilbo Baggins živi navadno hobitsko življenje, ko pridejo v njegov svet čarovnik Gandalf, škratovski kralj Thorin in njegovih dvanajst škratov. Thorin bi rad povrnil kraljestvo in za to potrebuje Bilba. Pomagal naj bi jim vdreti v gnezdo zlobnega zmaja Smauga.