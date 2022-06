TV namigi: Letovišče, Ana Frank in Prinčeva zgodba

Nedelja, 26. junija

Letovišče: TV SLO 1 ob 20.00

Sanditon. VB., 2022. 2. sez. 1/6. Režija: Charles Sturridge. Igrajo: Rose Williams, Cai Brigden, Rosie Graham, Kate Ashfield, Flora Mitchell. Nad. 70 min.

Charlotte se po novici, ki ji stre srce, znova vrne v Sanditon. Spremlja jo živahna mlajša sestra Alison. Ta je trdno odločena, da si bosta obe poiskali moža. Charlotte še posebej težko pričakuje Georgiana, ki se mora otepati koristolovskih snubcev. Esther je na obisku pri lady Denham, ker je moral Babington zaradi poslov od doma, toda lady sumi, da Esther ni prišla le iz dolgočasja. Arthur poskuša bratu Tomu pomagati pri razvoju mesta, vendar ga Tom ne jemlje resno. Obeta si zaslužek od vojske, ki bo čez poletje v Sanditonu …

Ana Frank: vzporedne zgodbe: TV SLO 1 ob 22.55

AnneFrank, Parallel Stories. Ita., 2019. Režija: Sabina Fedeli, Anna Migotto. Dok. film. 95 min.

Ana Frank: vzporedne zgodbe Foto Tv Slo

Kakšno bi bilo življenje Ane Frank, če bi preživela koncentracijski taborišči Auschwitz in Bergen-Belsen? Bi se njeni upi in sanje, ki jih je zaupala dnevniku, uresničili? In kako bi nam morda lahko razložila današnji čas ponovnega oživljanja antisemitizma in rasizma?

V dokumentarnem filmu oskarjevka Helen Mirren interpretira odlomke iz znamenitega Dnevnika Ane Frank. Z Ano se virtualno po družbenih omrežjih pogovarja mlado dekle, o grozotah holokavsta pa priča tudi pet preživelih, ki so bili v času druge svetovne vojne prav tako kot Ana mladostniki.

Prinčeva zgodba: Štiri kraljevske poroke: POP TV ob 17.50

Prince Harry's Story: Four Royal Weddings. VB., 2018. Režija: George Pagliero. Dok. odd. 60 min.

Prinčeva zgodba: Štiri kraljevske poroke Foto Pro Plus

Oddaja se osredotoča na pet kraljevih dogodkov, ki ne predstavljajo le prelomnic v življenju kraljeve družine, ampak zaznamujejo tudi temeljne spremembe v britanski družbi in kulturi

Štiri kraljevske poroke in pogreb princese Diane lahko pojasnijo razvoj princa Harryja. Vsak dogodek zaznamuje pomembno obdobje v njegovem življenju, od otroštva, ki ga zasenčijo zagrenjeni odnosi staršev, do žalostnega najstnika, vojaka, žurerja, humanitarca in zdaj moža. To je zgodba o Harryju, povedana na nov način.