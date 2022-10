TV namigi: Limonov kolač, Za vsako ceno, Tipično slovensko

Sreda, 19. oktobra

Limonov kolač z makom: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Pan de limon con semillas de amapola. Špa., 2021. Režija: Benito Zambrano. Igrajo: Elia Galera, Eva Martín, Mariona Pagès, Marilu Marini, Tommy Schlesser. Drama. 125 min.

V mestecu na otoku Majorka se po dolgih letih srečata sestri Anna in Marina, ki so ju ločili, ko sta bili še najstnici. Odtujeni sestri naj bi na Majorki prodali pekarno in trgovino, ki sta jo podedovali po skrivnostni ženski, o kateri ne vesta nič.

Sestri sta do zdaj živeli popolnoma različno: medtem ko Anna skoraj nikoli ni zapustila otoka in je nesrečno poročena, je Marina nekakšna zdravnica brez meja. Čeprav različni, želita sestri priti do dna skrivnostni darovalki. A to ne gre brez pogrevanja starih družinskih zamer, glajenja sporov in premoščanja časovnih in krajevnih razlik …

Za vsako ceno: TV SLO 2 ob 22.00

Smother. Ir., 2021. 1/6. Režija: Dathaí Keane. Igrajo: Dervla Kirwan, Gemma-Leah Devereux, Seána Kerslake, Niamh Walsh, Hilary Rose. TV-serija. 65 min.

Za vsako ceno Foto Tv Slo

Dogajanje je postavljeno na slikovito zahodnoirsko obalo. Na praznovanju Valinega 50. rojstnega dne njen mož Denis v govoru zbranim oznani, da se ločujeta. Zakonca Ahern sta bila že nekaj časa odtujena in razhod bo najboljša rešitev za oba. On bo ostal v hiši, Val se bo preselila h Carlu, s katerim ima razmerje. Naslednji dan najdejo Denisa mrtvega na obali.

Val začne odkrivati zapleten odnos, ki ga je imel Denis s hčerkami, pastorko in bratom. Odkrije družinske skrivnosti in spozna, da je Denis pretirano nadziral družinske člane, kar bi lahko koga pripeljalo do skrajnosti ...

Tipično slovensko: Mala dežela, veliki uspehi: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Režija: Primož Meško. Dok. film. 30 min.

Tipično slovensko: Mala dežela, veliki uspehi Foto Tv Slo

Slovenija je svojevrsten fenomen. Po površini in številu prebivalcev je Slovenija majhna, velika pa je po uspehih in dosežkih. So razlog geni, nadarjenost, znanje, trud, strast, okoliščine? Kdo so bili izjemni Slovenci v preteklosti in kdo so danes? Kako lepo in težko je na poti do uspehov?

Oddaja razkriva ozadje zgodb uspešnih Slovencev z več področij: od skakalke Nike Križnar, doktorja strojništva Jureta Kneza, pokrajinskega fotografa Jake Ivančiča in tudi nekaterih velikih imen iz preteklosti, od Valvasorja do Plečnika.