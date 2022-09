TV namigi: Logan, Pasje dogodivščine in Gajin svet

Nedelja, 4. septembra

Logan: Wolverine: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Logan. ZDA, 2017. Režija: James Mangold. Igrajo: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook. Akc. film. 135 min.

V temačni prihodnosti se ostarela Logan in profesor Xavier znajdeta v poslednji bitki mutantov in ljudi. Zlovešča korporacija pod vodstvom brezkompromisnega Nathaniela v boju z mutanti uničuje svet, vendar se mu sama ne moreta upreti, saj Loganu pešajo moči celjenja ran, profesor Xavier pa zaradi Alzheimerjeve bolezni izgublja spomine ...

Logan je zadnji film o Možeh X, v katerem igrata Hugh Jackman in Patrick Stewart. Hkrati je netipično stripovski, navdih namreč črpa iz vesternov in evropske družinske drame. Logan je akcijski triler, sodoben vestern z ZF elementi, ki pa v ospredje in središče postavi medčloveške odnose.

Belline pasje dogodivščine: POP TV ob 20.30

Vikendova ocena 3 (od 5)

Dog's Way Home. ZDA, 2019. Režija: Charles Martin Smith. Igrajo: Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Chris Bauer. Pust. film. 110 min.

Belline pasje dogodivščine Foto Pro Plus

Ganljiva pustolovščina psičke Belle, ki se odpravi na dolgo pot domov, potem ko se je ločila od lastnika.

Kot mladiček se je psička Bella znašla pri Lucasu, dečku, ki ji ponudi varen, dober dom. A ko se nekoč loči od ljubljenega lastnika, se odpravi na več kot 600 kilometrov dolgo pot skozi koloradsko divjino, da bi se vrnila domov k Lucasu, od katerega je bila na silo ločena. Bella se dotakne številnih drugih izgubljenih duš, ki jih sreča na svojem epskem potovanju, ter v njihova življenja prinese uteho in veselje.

Gajin svet: TV SLO 2 ob 13.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 2018. Režija: Peter Bratuša. Igrajo: Sebastian Cavazza, Tara Milharčič, Ajda Smrekar, Anže Gorenc, Neža Smolinsky. Otr./mlad. film. 100 min.

Gaja je kot Pika Nogavička sodobnega časa – pogumna, neposredna, odločna, iskrena in srčna deklica, ki stvari rada vzame v svoje roke. Živi z očetom Petrom in starejšo sestro Teo, saj se mama Nina pridruži organizaciji Zdravniki brez meja v Liberiji.

Ker so v družini tako rekoč čez noč ostali samo trije člani, se skušajo znova postaviti na noge in ujeti ritem vsakdanjega življenja. Gaja vadi saksofon in se zelo dobro razume z Emo, svojo učiteljico saksofona. Rada se druži z najboljšim prijateljem Maticem, ki je sicer računalniški genij, a tudi večna žrtev močnejših sošolcev ...