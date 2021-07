TV namigi: Mačje zgodbe, Operacija Valkira in Tednik

Ponedeljek, 19. julija





Mačje zgodbe: TV SLO 2 ob 20.45

Operacija Valkira: Kanal A ob 20.00

Operacija Valkira Foto Pro Plus

Tednik: TV SLO ob 20.00

Tednik Ninna Kozorog Foto Jože Suhadolnik

Raziskave dokazujejo, da se mačke raje približajo nasmejanemu kot namrgodenemu človeku in raje lastniku kot neznancu. Mačke torej razumejo človeka. Človeku pa je mačje vedenje težje razumljivo. Se mu rade prikupijo le, da bi izprosile priboljšek?Domače mačke so se razvile iz severnoafriške divje mačke, najverjetneje v času, ko je človek postal poljedelec. Pred 10 tisoč leti je na Bližnjem vzhodu človek začel skladiščiti žito. V kaščah so se rade sladkale miši, ki so privabile tedaj še divje mačke – so se torej te udomačile same?Polkovnik Claus von Stauffenberg je bil sestavni del Hitlerjeve ekipe. A ko se zave, kako uničujoča je Hitlerjeva politika, se pridruži odporniškemu gibanju in v Hitlerjevem podzemnem bunkerju nastavi bomboFilm je posnet po resničnih dogodkih, in ker vemo, da se noben poskus atentata na Hitlerja ni posrečil, je pozornost usmerjena v pripravo na atentat. Zgodba zajame 18 mesecev od začetka leta 1943 do atentata julija 1944.Tokratna oddaja Tednika ima posebno temo, in sicer: Dobrodelnost, ki spreminja življenja.Eva in Mihael, Vid in Vanja, Jože ... to je le nekaj družin in posameznikov, katerim ste gledalke in gledalci Tednika pomagali rešiti veliko stisko. Vnovič smo jih obiskali in s kamero zabeležili njihovo srečo in hvaležnost. Pogovarjali smo se tudi z dvema znanima humanitarcema iz Maribora, zdravnico Ninno Kozorog in profesorjem Borisom Krabonjo. Smo med epidemijo postali bolj dobrodelni? V naših humanitarnih akcijah smo z vašo pomočjo zbrali rekordne zneske.