TV namigi: Malavita in Ljubezen v Zürichu in

Četrtek, 22. septembra

Malavita: Kanal A ob 20.00

Vikednova ocena: 3 (od 5)

The Family. ZDA, 2013. Režija: Luc Besson. Igrajo: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Dianna Agron, John D'Leo, Tommy Lee Jones. Akc. film. 135 min.

Nekdanji mafijec Giovanni Maznoni, njegova žena Maggie in otroka Belle in Warren se znajdejo v programu za zaščito prič, potem ko je Giovanni ovadil nekaj svojih nekdanjih kolegov. A čeprav jih agent Stansfield kroti po najboljših močeh, v družini svoje težave še vedno rešujejo na star mafijski način ... Zgodba je večinoma zabavna kombinacija kriminalke in komedije o poskusu integracije v novo okolje, predvsem ker so vsi člani družine nagnjeni k reševanju sporov z nasiljem in manipulacijo. V zadnji tretjini film izgubi nekaj elana, a se oddolži z napetim sklepnim obračunom.

Ljubezen v Zürichu: TV SLO 1 ob 23.20

Vikednova ocena: 3 (od 5)

Eine Affaire In Zürich - Wagners Erste Und Einzige Liebe. Švica, 2021. Režija: Jens Neubert. Igrajo: Sophie Auster, Kevin Mike Minder, Joo- nas Saartamo, Rüdiger Hauffe. Drama. 115 min.

Nemški operni skladatelj, dramatik, pesnik, pisatelj, gledališki režiser Richard Wagner je dvanajst let preživel v izgnanstvu v Zürichu, kjer je ustvarjal opero Tristan in Izolda. Finančno ga je podpiral bogati trgovec Otto Wesendonck, ki je bil njegov oboževalec. Wagner se je zapletel v razmerje z Wesendonckovo ženo Mathilde, ki je bila pesnica in pisateljica, in je uglasbil nekatera njena besedila. Wagnerjeva žena Minna je izvedela za moževo afero in povzročila škandal, zaradi česar je Wagner odšel v Benetke, kjer je leta 1883 umrl.

Himalaja kliče: TV SLO 1 ob 20.55

Himalaya Calling. Nem., 2021. 3/4. Režija: Erik Peters. Dok. serija. 60 min.

Po skoraj šestih mesecih, 14 državah in 28.000 kilometrih Erik Peters in Alain Berger prispeta iz Evrope vse do Goe v Indiji. V tretjem delu potovanja motorista zapustita Kitajsko in vstopita v Pakistan. V senci osemtisočakov se najprej zapeljeta v dolino Skardu. Vozita ob zgornjemu toku reke Ind in zavijeta v dolino Huše, eno najbolj odročnih regij Pakistana. Poleg tega ju čaka še vzpon na pet najvišjih prelazov na svetu.